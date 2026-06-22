Si sono sposati: Valentina Vignali e Fabio Stefanini hanno pronunciato il fatidico sì e sono dunque diventati marito e moglie. Le nozze al Castello di Bracciano, con una cerimonia da sogno.

L’ex Grande Fratello Valentina Vignali si è sposata, tutti i dettagli del matrimonio

E’ la stagione dei matrimoni e, quindi, anche delle nozze dei vip.

Ieri, domenica 21 giugno 2026, hanno pronunciato il fatidico sì la cestista ed ex protagonista del Grande Fratello Valentina Vignali, e il collega giocatore di basket Fabio Stefanini. I due si erano già uniti con rito civile lo scorso dicembre a Pesaro, mentre ieri hanno scelto di celebrare il matrimonio al Castello di Bracciano, alle porte di Roma.

Uno dei momenti più intensi della cerimonia è stato quello delle promesse, con la Vignali che ha detto: “sei stato l’unico in tutta la mia vita a farmi sentire sempre la più bella.” La loro è una storia da sogno, sono stati insieme da giovanissimi, quando avevano 18 anni poi a circa 20 anni si sono lasciati e non si sono più visti per 11 anni.

Il destino li ha fatti incontrare di nuovo in un torneo a Rimini e da quel momento non si sono più lasciati.

Valentina Vignali e Fabio Stefanini si sono sposati: i tre cambi d’abito della sposa

Matrimonio da favola per Valentina Vignali e Fabio Stefanini con la sposa che ha brillato con tre abiti diversi. Il primo scelto dall’ex gieffina, un abito bianco essenziale firmato Maison Signore con scollo a barca. A sorprendere la scelta delle scarpe, niente tacchi ma un paio di sneakers Nike Jordan bianche. Poi Valentina ha indossato un abito ricoperto di paillettes e infine un mini dress senza spalline.