L'episodio è stato filmato dal pubblico ed è diventato virale sui social, l'artista ha difatti commentato ironicamente quanto successo.

Il mondo della musica vede nei concerti live la massima espressione, vi è il contatto con il pubblico, si cantano le hit di successo e si crea un’alchimia che il lavoro in studio non è capace di replicare, in fondo si sa i musicisti stessi ammettono di andare in studio per campionare i pezzi che poi faranno saltare il pubblico durante i live, proprio nei live possono accadere cose incredili ed inattese.

Silent Planet, protagonisti in Polonia

La Band USA Silent Planet ha partecipato ad un festival a Varsavia, in Polonia che ha attirato nell’arena cittadina tantissimi fans che non vedevano l’ora di sentire dal vivo uno dei complessi metal core più amati al mondo.

I Silent Planet sono infatti tra i maggiori esponenti del genere, impegnati attualmente in tour mondiale, dopo la tappa in Polonia sono infatti diretti in Ucraina, in direzione Kyiv, un messaggio importante rispetto alla guerra in corso, atto che non deve fermare la libertà di un popolo.

Il cantante colpito da un drone durante l’esibizione

Il cantante del gruppo, Garrett Russell, è stato protagonista di un episodio alquanto singolare, mentre stava cantando una delle hit della band, “Panopticon”, canzone che parlava di futuro distorto, un drone gli si è infilato nei capelli. Con l’aiuto del cameraman lo ha tolto e scagliato a terra, infiammando la folla.

L’artista ha commentato su Instagram l’accaduto, definendo l’esperienza “cruda”, come riporta il sito specializzato longliverocknroll.it, ciò nonostante la tappa polacca è stata un successo.

Come anticipato nel primo paragrafo, ora la band andrà a suonare in Ucraina, continuando il proprio tour mondiale.