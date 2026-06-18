Karina Cascella si è aperta con i suoi follower e ha raccontato di un momento molto delicato della sua vita.

Karina Cascella ha parlato di un dolore che porta nel cuore. Si è aperta con i suoi follower, raccontando un’esperienza che l’ha segnata profondamente.

Karina Cascella, la dolorosa confessione: “Ho perso due bambini”

Karina Cascella ha deciso di aprirsi con i suoi follower e raccontare uno dei momenti più difficili della sua vita privata.

L’ex opinionista di Uomini e Donne, oggi impegnata soprattutto nell’attività imprenditoriale di famiglia, ha rivelato durante una sessione di domande e risposte sui social di aver vissuto la perdita di due gravidanze tra il 2019 e il 2020.

Un racconto intimo e doloroso, condiviso con sincerità con il pubblico che continua a seguirla con affetto anche lontano dalla televisione.

Karina ha lasciato intendere quanto quelle esperienze abbiano segnato profondamente il suo percorso personale e quanto sia difficile superare un dolore di questo tipo.

Karina Cascella: il sostegno della famiglia e la maternità

Nel suo intervento, Karina Cascella ha sottolineato il ruolo fondamentale del compagno, che le è rimasto accanto nei momenti più complessi.

Un supporto prezioso che, insieme all’amore per la figlia, le ha permesso di affrontare una fase particolarmente delicata della sua vita. L’ex volto televisivo ha inoltre ribadito di sentirsi una donna realizzata e appagata dalla famiglia che ha costruito.

Pur ammettendo il desiderio, mai realizzato, di avere altri figli, ha spiegato di aver imparato a concentrarsi su ciò che possiede e sul valore della maternità, che continua a rappresentare uno degli aspetti più importanti della sua esistenza. Durante la stessa diretta, Karina ha anche risposto ai commenti sul suo aspetto fisico, invitando a riflettere sull’importanza del rispetto e dell’empatia nei confronti degli altri, soprattutto sui social network.