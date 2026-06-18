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Edilizia, Soravia (Velux): "Patrimonio italiano ‘vecchio’, rigenerarlo mettendo l’utente al centro”

Edilizia, Soravia (Velux): "Patrimonio italiano ‘vecchio’, rigenerarlo mettendo l’utente al centro”

“È necessario cominciare a ragionare dal punto di vista dell'utente finale che deve vivere all'interno delle case, e non semplicemente in base all'estetica dell'edificio. In questo contesto, i sottotetti e le coperture diventano opportunità progettuali enormi, che consentono di portare luce e ve...

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“È necessario cominciare a ragionare dal punto di vista dell’utente finale che deve vivere all’interno delle case, e non semplicemente in base all’estetica dell’edificio. In questo contesto, i sottotetti e le coperture diventano opportunità progettuali enormi, che consentono di portare luce e ventilazione all’interno degli edifici”. Lo ha detto Marco Soravia, amministratore delegato di Velux Italia, partecipando alla conferenza ‘Oltre l’efficienza.

Qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare’, nella Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica.

https://www.youtube.com/watch?v=gFTGwQHudGA

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