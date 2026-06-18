Home > Video > Severino: “Premio ABI Diversità e Inclusione straordinario” Severino: “Premio ABI Diversità e Inclusione straordinario” L’intervento della componente di giuria del premio a margine del D&I in finance 2026... di Adnkronos Pubblicato il 18 Giugno 2026 alle 14:20 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos L’intervento della componente di giuria del premio a margine del D&I in finance 2026 https://www.youtube.com/watch?v=lL76LrBFZ8s 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaGhana1–0LIVE · Girone LPanamaProssime partiteOggiRep. Ceca18:00CESTGirone ASudafricaSvizzera21:00CESTGirone BBosniaDomaniCanada00:00CESTGirone BQatarMessico03:00CESTGirone ACorea del SudRisultatiOggiUzbekistan1–3FT · Girone KColombiamer 17 giuInghilterra4–2FT · Girone LCroaziaPortogallo1–1FT · Girone KRD CongoAustria3–1FT · Girone JGiordaniaAggiornato 14:26 CEST