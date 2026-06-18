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Severino: “Premio ABI Diversità e Inclusione straordinario”

Severino: “Premio ABI Diversità e Inclusione straordinario”

L’intervento della componente di giuria del premio a margine del D&I in finance 2026...

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L’intervento della componente di giuria del premio a margine del D&I in finance 2026

https://www.youtube.com/watch?v=lL76LrBFZ8s

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