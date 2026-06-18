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Bozzetto (Mimesi): “Crisi economica è tema dominante nel dibattito sulla natalità”

Bozzetto (Mimesi): “Crisi economica è tema dominante nel dibattito sulla natalità”

“Gli utenti della rete indicano la crisi economica come il motivo principale dell'inganno demografico che sta vivendo l'Italia. Il framing ricorrente in rete è quello che non possiamo permetterci di avere figli e questo viene ricondotto principalmente ai costi della vita, agli stipendi fermi, al ...

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“Gli utenti della rete indicano la crisi economica come il motivo principale dell’inganno demografico che sta vivendo l’Italia. Il framing ricorrente in rete è quello che non possiamo permetterci di avere figli e questo viene ricondotto principalmente ai costi della vita, agli stipendi fermi, al caro affitti e alla difficoltà anche ad accedere ai servizi essenziali come gli asili.

Poi a latere, ci sono altri temi più sociali e culturali, in particolare tra quelli culturali, vi è il tema legato al mondo femminile, quindi al peso dei figli sulla figura femminile della donna. E poi, a livello più sociale, il tema dell’immigrazione, quindi il fatto che ci sia un dibattito tra chi lo vede come una compensazione demografica e chi invece lo vede come una minaccia identitaria”.

Lo spiega Gianfranco Bozzetto, Direttore Media Reputation Mimesi, in occasione della VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

https://www.youtube.com/watch?v=CbVlqgIZABI

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