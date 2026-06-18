Bozzetto (Mimesi): “Crisi economica è tema dominante nel dibattito sulla natalità”

“Gli utenti della rete indicano la crisi economica come il motivo principale dell'inganno demografico che sta vivendo l'Italia. Il framing ricorrente in rete è quello che non possiamo permetterci di avere figli e questo viene ricondotto principalmente ai costi della vita, agli stipendi fermi, al ...

“Gli utenti della rete indicano la crisi economica come il motivo principale dell’inganno demografico che sta vivendo l’Italia. Il framing ricorrente in rete è quello che non possiamo permetterci di avere figli e questo viene ricondotto principalmente ai costi della vita, agli stipendi fermi, al caro affitti e alla difficoltà anche ad accedere ai servizi essenziali come gli asili.

Poi a latere, ci sono altri temi più sociali e culturali, in particolare tra quelli culturali, vi è il tema legato al mondo femminile, quindi al peso dei figli sulla figura femminile della donna. E poi, a livello più sociale, il tema dell’immigrazione, quindi il fatto che ci sia un dibattito tra chi lo vede come una compensazione demografica e chi invece lo vede come una minaccia identitaria”.

Lo spiega Gianfranco Bozzetto, Direttore Media Reputation Mimesi, in occasione della VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

https://www.youtube.com/watch?v=CbVlqgIZABI