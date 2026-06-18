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Demografia: Scarangella (Fs), ‘piani welfare cruciali per indirizzare bisogni delle persone’

Demografia: Scarangella (Fs), ‘piani welfare cruciali per indirizzare bisogni delle persone’

“Come Ferrovie dello Stato con i nostri 100mila dipendenti siamo una delle realtà occupazionali più importanti del paese e siamo convinti che le azioni di welfare, i piani di welfare, rappresentino degli elementi cruciali ed essenziali per il nostro modello industriale, per indirizzare i bisogni...

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“Come Ferrovie dello Stato con i nostri 100mila dipendenti siamo una delle realtà occupazionali più importanti del paese e siamo convinti che le azioni di welfare, i piani di welfare, rappresentino degli elementi cruciali ed essenziali per il nostro modello industriale, per indirizzare i bisogni delle persone e soddisfarli al meglio. Lavoriamo sulla genitorialità, sulla promozione della salute, sull’attenzione alla prevenzione, ma anche sulle tematiche della diffusione, della competenza e dello scambio intergenerazionale”.

È intervenuta così Enza Scarangella, responsabile relazioni sindacali e welfare Ferrovie dello Stato Italiane, nel corso della VI edizione dell’appuntamento annuale, per il ciclo Adnkronos Q&A, dedicato ai grandi temi del cambiamento demografico del Paese con il titolo “La demografia cambia la società”.

https://www.youtube.com/watch?v=AXI8ajaNz38

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