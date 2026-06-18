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Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo”

Edilizia, Di Francesco (Velux): “Un edificio salubre genera valore nel tempo”

“Riteniamo fondamentale che anche le normative e i processi autorizzativi e burocratici migliorino, ponendo la qualità degli ambienti interni come una leva per il mercato immobiliare e per lo sviluppo economico. Un edificio salubre è, a tutti gli effetti, un immobile che ha una maggiore capacit...

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“Riteniamo fondamentale che anche le normative e i processi autorizzativi e burocratici migliorino, ponendo la qualità degli ambienti interni come una leva per il mercato immobiliare e per lo sviluppo economico. Un edificio salubre è, a tutti gli effetti, un immobile che ha una maggiore capacità di generare valore nel tempo”. Sono le parole di Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager di Velux Italia, durante la conferenza ‘Oltre l’efficienza.

Qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare’ che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica.

https://www.youtube.com/watch?v=V862YSn0ZWc

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