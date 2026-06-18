Edilizia, Berardo (Velux): “Aggiornare le costruzioni italiane risalenti agli anni ‘60”

“Oggi la maggior parte delle costruzioni in Italia risale dagli anni '60 in poi e ha bisogno di essere rivista. Occorre lavorare insieme per definire un futuro sostenibile delle abitazioni, sia in termini di qualità della vita e degli ambienti - attraverso la ventilazione e la luce naturale - sia...

“Oggi la maggior parte delle costruzioni in Italia risale dagli anni ’60 in poi e ha bisogno di essere rivista. Occorre lavorare insieme per definire un futuro sostenibile delle abitazioni, sia in termini di qualità della vita e degli ambienti – attraverso la ventilazione e la luce naturale – sia in termini di efficienza energetica e di valorizzazione degli immobili stessi”.

Così Raffaella Berardo, Vice-President del Gruppo Velux, partecipando alla conferenza stampa “Oltre l’efficienza. Qualità degli Ambienti Interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare”, nella sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica.

https://www.youtube.com/watch?v=sYu8aO6N6Ro