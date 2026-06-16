La cantante britannica un mese fa era stata operata d'urgenza ed è ora ricoverata in terapia intensiva.

A distanza di un mese dall’intervento chirurgico a cui è stata sottoposta, la cantante britannica Bonnie Tyler è uscita dal coma. Ecco come sta.

Bonnie Tyler è uscita dal coma: le condizioni della cantante

Bonnie Tyler, la nota cantante britannica, oggi 75enne, è uscita dal coma. L’artista di “Total Eclipse of the Heart” lo scorso mese di maggio ha subito un intervento chirurgico intestinale d’urgenza a Faro, in Portogallo, a seguito del quale è stata messa in coma farmacologico per favorire la guarigione.

Questa la nota diffusa: “Non è più in coma ma rimane in condizioni gravi e in terapia intensiva in un ospedale in Portogallo. Sebbene le sue condizioni stiano migliorando, si tratta di un processo lento. I suoi medici rimangono fiduciosi che si riprenderà bene ma ci vorrà tempo.” La famiglia intanto ha ringraziato tutti i fan della cantante per l’affetto dimostrato.

Bonnie Tyler, cancellato o posticipato il tour estivo

La buona notizia è che Bonnie Tyler si è svegliata dal coma anche se le sue condizioni rimangono gravi. La cantante britannica avrebbe dovuto partire per il tour questa estate, tour che sarà cancellato o posticipato, mentre si spera che le date autunnali rimangano confermate.

Nella nota si legge anche: “ci scusiamo con tutti i fan di Bonnie e con i nostri partner promotori per la delusione che questo causerà, ma confidiamo nella vostra comprensione e pazienza in queste difficili circostanze. Speriamo di vedervi l’anno prossimo.”