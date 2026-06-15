Il cantante statunitense e lo youtuber argentino hanno perso la vita ieri, domenica 14 giugno, in un terribile incidente aereo.

Ieri, domenica 14 giugno 2026, si è verificato un terribile incidente aereo in Brasile, uno scontro tra elicotteri. Tra le vittime anche il cantante Usa Oliver Tree e lo youtuber argentino Gaspar Prim.

Tragedia in Brasile, morti Oliver Tree e Gaspar Prim in un terribile scontro tra elicotteri

Sei persone sono morte ieri mattina, domenica 14 giugno 2026, in un terribile scontro in volo tra due elicotteri, un Bel 206 e un AS350, a Rio De Janeiro, in Brasile.

Secondo le prime ricostruzioni, i due elicotteri si sarebbero scontrati in area prima di precipitare su un deposito di veicoli elettrici lungo Avenida Das America. Nel terribile incidente sono morti il noto cantante statunitense Oliver Tree e lo youtuber argentino Gaspar Prim, noto come Gaspi. Le altre vittime sono i piloti Alexandre Souza e Charles Marsillac, il regista Lucas Vignale e il produttore Lucas Brito Chaves.

Nessuna persona invece presente a terra è rimasta ferita. In corso le indagini per capire che cosa sia successo, perché i due elicotteri si sono scontrati.

Morti Oliver Tree e Gaspar Prim: il dolore dei fan

Il cantante statunitense Oliver Tree e lo youtuber Gaspar Prim sono tra le vittime dello scontro tra elicotteri di ieri a Rio De Janeiro.

Il cantante era impegnato nel suo tour internazionale, che avrebbe dovuto toccare anche l’Italia. Ancora da chiarire i motivi per cui i due artisti erano sullo stesso elicottero. Unanime il dolore dei fan sui social, con messaggi colmi di commozione.