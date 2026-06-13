Mondiali 2026: Usa show, Brasile e tensioni istituzionali in apertura

La serata dei Mondiali 2026 ha unito spettacolo e calcio: cerimonia a Los Angeles, vittoria netta degli Stati Uniti sul Paraguay per 4-1, debutti attesi come il Brasile di Ancelotti e la polemica seguita alle parole del presidente della FIFA. Nel pezzo i dettagli sulle partite, le dichiarazioni dei protagonisti e il calendario delle gare.

La fase iniziale della Coppa del Mondo 2026 è stata caratterizzata da una combinazione di spettacolo, risultati netti sul campo e tensioni fuori dal rettangolo di gioco. In questa sintesi trovano spazio la terza cerimonia inaugurale ospitata negli Stati Uniti, il successo convincente della Nazionale di casa contro il Paraguay e le vicende che coinvolgono alcune delle principali panchine e personalità del torneo.

Cerimonia d’apertura a Los Angeles e palinsesto delle prime ore

La terza e ultima cerimonia d’avvio del torneo si è svolta nella contea di Los Angeles, con il Sofi Stadium di Inglewood al centro della scena. L’evento ha mescolato calcio e intrattenimento, con esibizioni musicali che hanno visto alternarsi artisti internazionali di richiamo.

La cerimonia ha anticipato di poche ore la partita inaugurale degli Stati Uniti nel girone Dprogrammata alle 18 locali, corrispondenti alle 3 del mattino in Italia del 13 giugno.

Esordio travolgente degli Stati Uniti: 4-1 al Paraguay

Allo stadio californiano la Nazionale statunitense ha offerto una prestazione autoritaria, chiudendo il match sul 4-1 contro il Paraguay.

La gara è stata indirizzata già nella prima frazione: l’azione di apertura ha coinvolto Christian Pulisicautore dell’assist che ha portato all’autorete del Paraguay, e il centravanti Folarin Balogunprotagonista con una doppietta. Il secondo tempo ha solo confermato il dominio a stelle e strisce, con il gol di Giovanni Reyna a fissare il punteggio definitivo.

Dettagli tecnici della partita

La formazione degli Stati Uniti ha mostrato un assetto offensivo con Balogun come riferimento e giocatori esterni pronti a supportare la manovra. Le fasi salienti includono un primo tempo in cui gli ospiti sono andati in difficoltà, un rigore non convalidato per fuorigioco e il tentativo di reazione del Paraguay concretizzatosi in un gol nella ripresa. Nel complesso, la prestazione ha evidenziato la capacità di finalizzazione e la solidità tattica del team di casa, elementi che lo pongono come protagonista atteso del girone.

Il Brasile, Ancelotti e lo stato di salute di Neymar

Il debutto del Brasile, guidato da Carlo Ancelottiè atteso con interesse: il tecnico ha definito l’esperienza sulla panchina della Seleção come «un onore» e ha sottolineato la responsabilità di rappresentare il paese «del calcio per eccellenza». Ancelotti ha espresso fiducia nella competitività della squadra, pur segnalando la novità del ruolo per un ct straniero alla guida del Brasile.

Situazione dell’attaccante

Sul fronte degli infortuni, l’attaccante Neymar continua a seguire un lavoro differenziato: il tecnico ha confermato che il giocatore non si sta ancora allenando col gruppo e che il suo rientro resta una variabile da monitorare. La convocazione non è stata motivata solo dalle doti tecniche, ma anche dall’apporto che Neymar può dare sul piano dello spogliatoio.

Polemiche istituzionali: dichiarazioni del presidente della FIFA e reazioni italiane

Nel corso dell’inaugurazione del torneo ci sono state anche parole che hanno sollevato discussione: il presidente della FIFA ha scherzato sulla mancata partecipazione dell’Italia al torneo, ipotizzando in modo provocatorio che la nazionale non si qualificherebbe neppure con un allargamento estremo dei posti. Queste affermazioni hanno provocato una reazione netta da parte della federazione calcistica italiana e suscitato l’interesse del ministro per lo Sport, che ha annunciato la volontà di un confronto diretto.

La replica ufficiale della federazione ha definito le parole come una «caduta di stile» che ha ferito il sentimento della comunità sportiva italiana. Sul piano politico-istituzionale, il caso ha acceso il dibattito sul rispetto reciproco tra organismo internazionale e realtà nazionali, richiamando l’attenzione sugli aspetti simbolici del torneo oltre che su quelli tecnici.

Calendario, gironi e prossimi appuntamenti

La manifestazione si disputa su tre Paesi ospitanti: MessicoStati Uniti e Canadacon la fase a gironi che vede gruppi definiti e un fitto calendario di partite. Tra gli incontri in programma nelle ore immediatamente successive figurano il match del girone B tra Qatar e Svizzera e il debutto notturno del Brasile contro il Marocco. L’elenco completo delle partite della prima fase è stato reso pubblico con date e trasmissioni previste sulle piattaforme di diritto, consentendo ai tifosi di seguire in diretta gli appuntamenti chiave del torneo.

Le prime giornate comprenderanno inoltre sfide che metteranno a confronto formazioni di alto profilo come Spagna, Francia e Argentina con avversarie di valore internazionale, offrendo spunti sia sul piano tecnico sia su quello della narrazione sportiva che accompagnerà tutto il torneo.