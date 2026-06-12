GP di Barcellona-Catalunya: Antonelli guida il mondiale, la Ferrari prova nuovi freni

Andrea Kimi antonelli continua a dominare il campionato di Formula 1. Dopo cinque vittorie consecutive, il giovane pilota italiano si presenta al GP di Barcellona-Catalunya con un margine di 66 punti sul secondo classificato, Lewis Hamilton. La Ferrariintanto, arriva al circuito di Montmelò con novità tecniche per Charles Leclerc.

Il circuito spagnolo è noto per essere una delle piste più tecniche del calendario, capace di mettere alla prova sia i piloti che le vetture.

Per questo, molte squadre hanno scelto questo fine settimana per introdurre aggiornamenti sostanziali sulle proprie monoposto.

Antonelli: ‘Non penso al titolo, solo a guidare’

Andrea Kimi Antonelli, nonostante il filotto di successi, mantiene i piedi per terra. “No, non penso al titolo. So l’opportunità che c’è e voglio capitalizzarla ma non voglio guidare pensandoci sempre”ha dichiarato il pilota italiano.

Il giovane talento bolognese ha sottolineato l’importanza dell’esperienza maturata l’anno scorso, che gli ha permesso di capire meglio le dinamiche del weekend di gara.

Antonelli ha anche parlato del rapporto con il suo team, in particolare con il suo capo e mentore, Toto Wolffe con l’ingegnere Bonnington. “Chi mi sta guidando di più in questo percorso è senza dubbio la famiglia e mio padre che è una grande roccia”ha affermato il pilota, sottolineando l’importanza del supporto familiare e del team.

Ferrari: nuovi freni per Leclerc e aggiornamenti tecnici

La Ferrari arriva a Barcellona con un bilancio del suo rendimento chiaramente oscillante. Dopo il secondo posto di Lewis Hamilton a Monaco, la squadra di Maranello cerca continuità su una pista ben più impegnativa. La novità principale riguarda Charles Leclerc, che proverà dischi e pastiglie di Carbone Industrielo stesso fornitore già adottato sulla monoposto di Hamilton.

La scelta arriva dopo le dichiarazioni di Leclerc nel dopo-gara di Monte Carlo, quando ha indicato nello scarso feeling con i freni la causa dell’incidente che lo ha eliminato dalla corsa. La Ferrari spera che i nuovi freni possano migliorare le prestazioni del pilota monegasco, che in otto stagioni con la squadra ha ottenuto 8 vittorie, 27 podi e un secondo posto ad un Mondiale.

Giovani piloti in pista

Oltre ai piloti titolari, il fine settimana di Barcellona vedrà alla ribalta diversi giovani talenti. Tra questi, Leonardo Fornarolicampione di Formula 3 nel 2026 e di Formula 2 nel 2026, che salirà sulla McLaren al posto di Lando Norris. Anche Paul Aron e Luke Browning avranno l’occasione di guidare le rispettive monoposto durante le prove libere.

Gomme e strategia: Pirelli osa

Per il 2026, la Pirelli ha scelto a Barcellona le mescole C2, C3 e C4, una selezione più morbida rispetto allo scorso anno. L’obiettivo è aumentare il degrado e rendere più probabile una gara a due soste. Il circuito di Montmelò è noto per essere severo per gli pneumatici, con lunghe curve a destra, carichi laterali prolungati e forte stress termico.

Tecnicamente, il tracciato premia chi ha telaio e aerodinamica più efficienti. Le qualifiche restano decisive, con i sorpassi che non sono impossibili ma neppure scontati. Partire davanti consente di gestire meglio passo, degrado e temperature.

Il GP di Barcellona-Catalunya sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Now. Le qualifiche di sabato e la gara di domenica saranno disponibili anche in differita su TV8.