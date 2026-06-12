Tragedia nella notte a San Nicandro Garganico: un 17enne è stato investito e ucciso mentre rientrava a piedi da una festa con gli amici.

Una notte di festa si è trasformata in tragedia a San Nicandro Garganico, provincia di Foggia, dove un ragazzo 17enne ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre rientrava a casa a piedi. L’incidente è avvenuto all’alba lungo la strada per Torre Mileto.

Foggia, investito al rientro da una festa: muore 17enne davanti agli amici

Una tragedia ha sconvolto San Nicandro Garganico, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’automobile mentre stava tornando a casa a piedi al termine di una festa di compleanno. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di venerdì 12 giugno lungo la strada provinciale che conduce a Torre Mileto, a breve distanza dal centro abitato, nella zona di località Tarantone.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti di Foggia Today, il giovane stava camminando sul margine della carreggiata insieme ad alcuni amici quando è stato raggiunto e colpito da una vettura. Alla guida del mezzo ci sarebbe stato un altro ragazzo che aveva preso parte alla stessa festa, organizzata in una sala ricevimenti situata non lontano dal punto in cui si è verificato l’impatto.

L’urto è stato molto violento e, nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, per il 17enne non è stato possibile fare nulla: le ferite riportate si sono rivelate fatali.

17enne investito e ucciso al rientro da una festa: indagini in corso e strada chiusa al traffico

Dopo lo schianto, il conducente dell’auto si sarebbe fermato e avrebbe chiamato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, impegnati nei rilievi tecnici e nella raccolta degli elementi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Il giovane alla guida del veicolo è stato sottoposto ai provvedimenti previsti dalle autorità mentre proseguono gli accertamenti. Nel frattempo, per consentire le operazioni di verifica e messa in sicurezza dell’area, la circolazione stradale in ingresso e uscita dalla città è stata deviata su percorsi alternativi. La strada interessata dall’incidente resta momentaneamente chiusa.