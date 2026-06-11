Il Tribunale di Milano ha concluso un processo per maltrattamenti e lesioni aggravate che coinvolge un imprenditore iraniano e la sua ex compagna Solange Marchignoli, segnando l’esito giudiziario di una vicenda durata anni e caratterizzata da accuse di violenze fisiche e psicologiche. La sentenza arriva al termine di un’inchiesta che ha ricostruito una relazione segnata da ripetuti episodi di aggressione e culminata nella denuncia della vittima.

Solange Marchignoli, l’ex compagno condannato per lesioni e maltrattamenti: la sentenza

Come riportato da Sky Tg24, il Tribunale di Milano, quinta sezione penale presieduta da Gianluca Tenchio, pare abbia condannato a quattro anni di reclusione l’imprenditore iraniano Alireza Roodsari per maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni dell’ex compagna, l’avvocata Solange Marchignoli, parte civile nel procedimento.

La pena sarebbe risultata più severa rispetto alla richiesta della Procura, che aveva indicato 3 anni e 6 mesi, e prevede anche una provvisionale risarcitoria di 20mila euro per la legale e 2500 euro per le figlie.

L’impianto accusatorio, sostenuto dalla pm Alessia Menegazzo e dai carabinieri, avrebbe descritto una relazione segnata da una progressiva spirale di violenze iniziata nell’estate 2022, quando i due si erano conosciuti (lei lo aveva anche assistito professionalmente), e conclusa con l’ultimo episodio nell’estate 2025 a Dubai.

Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe messo in atto «aggressioni verbali e fisiche, vessazioni, minacce e costrizioni psicologiche», talvolta sotto l’effetto di alcol e cocaina e anche in presenza dei figli della donna. Tra gli episodi più gravi, la frattura della mascella dopo un’aggressione in cui la donna sarebbe stata morsa. Fondamentali le dichiarazioni della vittima, rese anche in incidente probatorio, insieme a testimonianze e riscontri investigativi. L’arresto sarebbe scattato dopo la denuncia dell’8 agosto, con successivo passaggio dai domiciliari (settembre 2025) alla custodia in carcere (novembre).

Solange Marchignoli, l’ex compagno condannato per lesioni e maltrattamenti: accuse, smentite e risarcimento morale

Nel corso del processo, Roodsari avrebbe respinto ogni contestazione, dichiarando: “Queste accuse vanno oltre la mia immaginazione, non ho mai commesso alcuna aggressione, non l’ho mai maltrattata, l’ho sempre trattata bene” e aggiungendo “Non sono un criminale e non ho commesso alcun reato“. L’imputato ha sostenuto che l’ex compagna sarebbe rimasta ferita per un incidente, riferendosi in particolare all’episodio di Dubai: “Non le ho mai fatto nulla“.

Al termine della lettura della sentenza, Marchignoli ha raccontato il proprio percorso come un “calvario durato due anni“, spiegando di portare ancora “sul volto i segni della sua violenza” e criticando le dichiarazioni dell’ex compagno, ritenute negazioniste della realtà dei fatti. La pm Menegazzo, nella sua requisitoria, aveva descritto una allarmante escalation di condotte violente, evidenziando anche le numerose querele seguite da remissioni da parte della vittima, interpretate come indice di vulnerabilità. In aula, la difesa ha invece insistito sulla totale estraneità ai fatti, mentre la parte civile ha sostenuto la piena attendibilità del quadro accusatorio.

Solange Marchignoli è nota per aver assistito, tra gli altri, Azouz Marzouk e Nina Moric, oltre a essere stata coinvolta in diversi procedimenti giudiziari di grande attenzione mediatica.