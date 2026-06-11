Caso Garlasco, Marco Poggi parla di Chiara: "Se mio amico le rompeva le scatole perché non dirmelo?"

“Casa – lavoro – Alberto”. Marco Poggi sintetizza così la vita della sorella Chiara, uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007, quando viene ascoltato come testimone in procura a Pavia. Il video è visibile in esclusiva su Adnkronos.
Poggi non crede alle accuse contro l’amico Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta, né alla presunta ossessione verso la ventiseienne. “Perché non dirlo a me che c’era un amico che le rompeva le scatole?”, si chiede.
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