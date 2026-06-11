Marco Poggi difende Sempio: "impossibile" abbia visto video intimi di Chiara - Video in esclusiva

Marco Poggi difende Sempio: "impossibile" abbia visto video intimi di Chiara ...

Marco Poggi difende Sempio: "impossibile" abbia visto video intimi di Chiara ...

In esclusiva il video della deposizione di Marco Poggi sentito come testimone lo scorso maggio in procura a Pavia. Poggi ritiene "impossibile" che Andrea Sempio sia in possesso di un video 'intimo' della sorella Chiara e di fronte all'incalzare degli inquirenti - che lo ascoltano e lo videoregistran...