Raul Jimenez, chi è la stella del Messico ai Mondiali

(Adnkronos) - Il Messico si prepara a inaugurare i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale 'di casa' sfida il Sudafrica nella gara inaugurale della rassegna iridata che prende il via in Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i giocatori su cui sono puntati i riflettori c'è sicuramente Sa...

(Adnkronos) – Il Messico si prepara a inaugurare i Mondiali 2026. Oggi, giovedì 11 giugno, la Nazionale ‘di casa’ sfida il Sudafrica nella gara inaugurale della rassegna iridata che prende il via in Stati Uniti, Canada e Messico. Tra i giocatori su cui sono puntati i riflettori c’è sicuramente Santiago Gimenez, attaccante del Milan reduce da una stagione deludente in rossonero, ma non solo.

Il peso dell’attacco messicano infatti ricadrà sulle spalle di Raul Jimenez, esperto centravanti del Fulham e atteso protagonista di questi Mondiali. Ma chi è?



Raul Jimenez è un attaccante messicano di 35 anni, classe 1991, al suo ultimo Mondiale. La sua carriera si è sviluppata soprattutto in Premier League, dove gioca con la maglia del Fulham.

Cresciuto nelle giovanili dei messicani dell’America, Jimenez è volato in Europa da giovanissimo per giocare con l’Atletico Madrid, che lo ha pagato 10 milioni di euro.

L’esperienza in Spagna si è rivelata però più complicata del previsto e così Jimenez si è trasferito al Benfica. In Portogallo è rimasto tre anni prima di approdare in Premier League per vestire la maglia del Wolverhampton, che lo ha acquistato per ben 38 milioni di euro.

In Inghilterra è riuscito a esprimere appieno il suo potenziale, affermandosi come uno dei bomber del campionato.

Nell’estate del 2023 è poi passato al Fulham per poco più di 6 milioni di euro. A Craven Cottage, nell’ultima stagione, ha collezionato 9 gol e 3 assist in 36 presenze stagionali.

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