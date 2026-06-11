Mondiali, oggi la cerimonia d'apertura - Diretta

(Adnkronos) - Mondiali 2026 al via. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo, che in questa edizione sarà disputata tra Stati Uniti, Messico e Canada. Per la prima volta il torneo si giocherà in tre Paesi e per la prima volta nella storia ci saranno dunque tre cerimonie d'apertura, un...