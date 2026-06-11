Temptation Island 2026: tutto sulle coppie confermate, la location in Calabria e il calendario

La nuova edizione di Temptation Island debutterà il 24 giugno dalla Calabria: ecco le coppie già presentate, la conduzione di Filippo Bisciglia e dove sono state effettuate le registrazioni

La stagione estiva dei reality si arricchisce di una nuova ondata di tensioni sentimentali: Temptation Island 2026 è pronta a tornare in onda con una formula ormai consolidata e alcune coppie già presentate al pubblico. La conduzione resta affidata a Filippo Biscigliaalla sua tredicesima conduzionementre la produzione ha confermato che le registrazioni si svolgono in Calabriapresso il Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marinaprovincia di Catanzaro.

La rete ha deciso di anticipare il debutto: la prima puntata andrà in onda mercoledì 24 giugno. L’edizione 2026 prevede un calendario articolato su più settimane e una squadra di coppie che metteranno alla prova la loro relazione lontano dalla quotidianità, tra villaggi separati, tentatori e momenti di confronto come il falò e il pinnettu.

Le coppie già svelate e le motivazioni per la partecipazione

Al momento sono tre le coppie ufficiali presentate sui canali social: Gabriele Govoni e SaraDanilo D’Angelo e Francesca Coppolae Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi. A queste si aggiunge la coppia formata da Cristian Mascolino e Soraya Sabettaannunciata come quarta presentazione. Le richieste di partecipazione arrivano dagli stessi protagonisti per motivi che vanno dalla perdita di fiducia ai dubbi sull’intimità e sui sentimenti.

Gabriele e Sara: convivenza e tensioni

Gabriele, 25 anni, e Sara sono insieme da sei anni e mezzo e convivono da due. Nel video di presentazione Gabriele racconta di sentirsi spesso lasciato dalla partner e di aver trovato chat sul suo telefono che gli hanno creato sospetto: “In questi sei anni e mezzo mi ha preso e lasciato quante volte voleva“. Sara, dal suo lato, respinge l’accusa di tradimento e parla di sensazioni diverse rispetto al passato, indicando una relazione segnata da continue oscillazioni.

Francesca e Danilo: la fiducia compromessa

Francesca e Danilo stanno insieme da due anni. A contattare la produzione è stata Francesca, che esprime un problema chiaro di fiducia: “Penso che mi dica tante balle“. La coppia arriva in trasmissione per chiarire sospetti nati anche da messaggi e segnalazioni esterne che hanno incrinato il rapporto, con Francesca decisa a capire la verità su alcune conversazioni che ha visto.

Giovanni e Sabrina: pause e dubbi affettivi

Sono insieme da sei anni e convivono, ma Giovanni non è più sicuro dei sentimenti di Sabrina. È stato lui a chiedere di partecipare perché, secondo la sua lettura, la compagna ha chiesto delle pause e ha mostrato segnali di distacco. Nel video di presentazione Giovanni sintetizza il suo dubbio con una frase netta: “Non so se Sabrina mi ami ancora, mi ha chiesto delle pause“. Dal canto suo, Sabrina ammette di aver vissuto una distrazione nell’ultimo anno che l’ha portata a interrogarsi sull’intensità del legame.

Cristian e Soraya: le ragioni della candidatura e frasi chiave

La quarta coppia resa nota vede protagonisti Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Soraya, che si presenta con le parole “Mi chiamo Soraya ho 23 anni“, ha spiegato di essere fidanzata con Cristian da “un anno e otto mesi” e di aver deciso di scrivere al programma perché nutre seri dubbi sui sentimenti del compagno. Tra le lamentele più evidenti, Soraya denuncia una riduzione dell’intimità e la mancata condivisione delle sue passioni, oltre a una discrepanza tra spese e priorità (secondo lei Cristian rifiuterebbe uscite per mancanza di soldi ma acquistarebbe una maschera di Spiderman).

Cristian, 28 anni, ha replicato rivendicando gusti diversi: lavora nella ditta del padre di Soraya e considera normale preferire uscite tranquille come passeggiate e fiere locali piuttosto che serate in discoteca. La coppia arriva così al reality con tensioni su valori, tempo libero e modalità di divertimento che verranno messe alla prova lontano da casa.

Programmazione e location: il calendario confermato

La rete ha fissato il debutto per il 24 giugnocon le puntate successive distribuite nelle settimane successive. La produzione ha scelto nuovamente il Calalandrusa Beach & Nature Resort a Guardavalle Marina come set, confermando la volontà di mantenere in Calabria gli elementi scenografici tipici del format: spiaggia, villaggi separati, pinnettu e falò. La conduzione di Filippo Bisciglia rappresenta un punto di continuità per il programma, che manterrà il suo meccanismo di prova dei sentimenti e le consuete dinamiche tra protagonisti e tentatori.

Nei prossimi giorni sono attese ulteriori presentazioni delle coppie rimanenti e nuovi materiali promozionali. Per il pubblico si apre così il conto alla rovescia verso una stagione estiva in cui relazioni, scelte e confronti pubblici torneranno al centro del palinsesto.