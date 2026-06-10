Imma Battaglia, attivista e scrittrice ha raccontato cosa ha vissuto durante il programma tv di successo, terminato da poco.

Il mondo del reality si è dovuto interfacciare con un nuovo programma che ha preso d’assalto il mondo delle Pay TV mostrando che esiste una nuova possibilità di intrattenimento molto apprezzata dal pubblico e questo programma che è finito da poco ha portato alcuni concorrenti a fare considerazioni rispetto all’esperienza che hanno vissuto, in particolare se ne è valsa la pena o meno.

Dai litigi tra Eva Grimaldi e Helena Prestes, un esempio perfetto di trash

Il programma in questione vedeva un mix di dubbio gusto di personaggi televisivi e noti content creator che dovevano stare insieme in una casa, una sorta di GF che permetteva però di fare attività all’esterno.

Tra le concorrenti vi erano Eva Grimaldi e Helena Prestes che ad un certo punto sono state protagoniste di un pesante litigio, sono volate parole pesanti, mostrando un lato inedito di entrambe, una scelta fatta volutamente per attirare l’attenzione del pubblico in vista del momento eliminatorio.

Imma Battaglia ed il disagio della partecipazione

Imma Battaglia, nota scrittrice ed attivista, ha partecipato al programma The 50 assieme alla moglie Eva Grimaldi.

La donna ha quindi voluto commentare sulle pagine di Libero Magazine, come riporta Biccy.it, la sua esperienza nel reality show.

“Mi sono sentita a disagio, sono stata felicissima di uscire“, questo il commento della donna, in particolare ha evidenziato la differenza di visione dell’esperienza tra sè e gli influencer, dato che loro lavorano per dinamiche legate a like, followers e advs, un mondo oscuro a lei, dentro cui non sembra intenzionata ad entrare.

L’esperienza non le ha lasciato nulla, si tratta di un capitolo chiuso e dimenticato. Eppure vi erano volti a lei conosciuti con cui ha instaurato un legame importante nel corso del tempo, di conseguenza aveva opportunità di interfacciarsi e dialogare.

Naturalmente il fatto di aver scoperto della partecipazione quando è arrivata sul set non l’ha certamente messa nel mood giusto per affrontare un’esperienza a cui, ad apposita domanda di partecipazione, avrebbe risposto con un secco no.