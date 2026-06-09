La Volta Buona, è scontro tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo: "E' discri...

La Volta Buona, è scontro tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo: "E' discri...

Botta e riposta durante la puntata del programma televisivo Rai: ecco che cosa è successo.

Botto e risposta in studio a “La Volta Buona” tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo. Al centro dello scontro il tema dei bambini in spiaggia. Favorevoli alle spiagge solo per adulti o no?

La Volta Buona, Vladimir Luxuria sulle spiagge solo per adulti: “E’ discriminazione”

Puntata dai toni accesi quella de “La Volta Buona“, dove si è affrontato un tema molto discusso negli ultimi anni, ovvero quello di avere o meno degli stabilimenti vietati ai minori, una spiaggia quindi solo per adulti.

L’argomento ha diviso lo studio, tra chi è favorevole e chi invece no, come Vladimir Luxuria che definisce la scelta di escludere i bambini una forma di discriminazione: “E’ tremendo, così facendo giustifichiamo l’idea di vietare l’ingresso a una fascia di persone. Di questo passo qualcuno si potrebbe persino sentire legittimato a dire di non fare entrare gli anziani e persone di un’altra nazionalità.

Ma la spiaggia è di tutti.” La Balivo però non è dello stesso avviso.

Scontro tra Vladimir Luxuria e Caterina Balivo a La Volta Buona

Dopo che Vladimir Luxuria ha esposto il proprio punto di vista riguardo alle spiagge solo per adulti, che secondo lui sono una sorta di discriminazione, subito è voluta intervenire Caterina Balivo: “ma se io voglio stare al mare e rilassarmi e i bambini disturbano, pago una struttura privata.

Se io pago per rilassarmi, scelgo anche dove andare.”