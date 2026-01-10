Le vacanze possono riservare sorprese inaspettate, anche per i personaggi pubblici. È quanto è accaduto a Caterina Balivo, colta da un malore improvviso in aeroporto durante un viaggio in Argentina, trasformando un momento di relax in un’esperienza di paura e apprensione.

Paura in aeroporto: il malore di Caterina Balivo

Caterina Balivo ha vissuto momenti di grande apprensione durante le vacanze di Capodanno in Argentina.

La conduttrice de “La Volta Buona” è stata colta da un malore improvviso in aeroporto, poco prima di imbarcarsi per il ritorno in Italia, a causa di un’influenza.

A raccontare l’accaduto è stato il marito, Guido Maria Brera, che sui social ha condiviso i dettagli dell’episodio, ringraziando il personale medico e i soccorritori per la prontezza e la professionalità dimostrate. Come ha scritto Brera, “Cate ha avuto un corpo a corpo con l’influenza e alla fine ha stravinto”, descrivendo la disavventura come un momento difficile, ma gestito con competenza e calma dai medici argentini.

Una foto condivisa dal marito la mostra visibilmente provata, distesa sul lettino dell’infermeria dell’aeroporto, ma circondata da operatori attenti e rassicuranti.

Paura per Caterina Balivo, malore in aeroporto e ricovero: le parole del marito

Nel suo racconto pubblicato su Instagram, Brera ha trasformato il momento di tensione in una sorta di lettera ironica, citando Lucio Dalla: “Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po’”. Con tono leggero e disincantato, ha lodato l’organizzazione dei servizi locali: taxi sempre puntuali, autobus rispettosi degli orari e un intervento immediato da parte di Aereolineas Argentinas, che ha provveduto a riordinare i voli e a garantire l’assistenza sanitaria. “Flebo di sali, controllo della glicemia e soprattutto calma, sorrisi e nessun nervosismo”, ha raccontato, elogiando la dedizione e la gentilezza del personale.

Brera ha concluso il racconto con gratitudine e un sorriso: oltre a sottolineare l’efficienza della sanità locale, ha scherzato sulla politica argentina, aggiungendo, “Tutti che votano Milei, te lo giuro”, mescolando leggerezza e riconoscenza in un bilancio positivo di una vacanza che, nonostante lo spavento, si è conclusa senza conseguenze gravi.