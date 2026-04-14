Chiara Balistreri in lacrime, interviene Mario Adinolfi: minacce social contro l’ex fidanzato

La vicenda che ha coinvolto Chiara Balistreri è tornata al centro dell’attenzione dopo la pubblicazione di un video in cui la giovane denuncia il ritorno in libertà del suo ex compagno, sottoposto a braccialetto elettronico, nella stessa abitazione in cui avrebbe subito violenze. Le sue parole hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza delle vittime e sull’efficacia delle misure giudiziarie di protezione: a difendere la giovane anche Mario Adinolfi.

La denuncia di Chiara Balistreri e il video sfogo

Nelle ultime ore, la giovane ha condiviso sui social un video in cui appare in lacrime, profondamente scossa dopo aver ricevuto una comunicazione dalle forze dell’ordine relativa al rientro del suo ex compagno Gabriel nella propria abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Nel suo racconto, Balistreri ha espresso forte preoccupazione per la propria incolumità e ha criticato duramente le istituzioni, sostenendo di non sentirsi adeguatamente protetta. Ha denunciato il fatto che l’uomo verrebbe ricondotto nello stesso luogo in cui lei avrebbe subito violenze per anni. La ragazza ha inoltre ripercorso presunti episodi di aggressività e violazioni avvenuti anche in ambito detentivo, manifestando incredulità per la concessione di un’ulteriore opportunità. Tra le sue dichiarazioni ha affermato: “Se a me mi dovesse mai succedere qualcosa, mi dovranno avere sulla coscienza tutti quelli che hanno preso la decisione di rimandarlo a casa ancora una volta“.

Lo sfogo è proseguito con toni ancora più duri verso il sistema giudiziario, accusato di non garantire sufficiente tutela alle donne e di averla lasciata sola nella sua battaglia. Balistreri ha poi aggiunto: “A prendere la decisione di rimandarlo a casa perché merita una seconda possibilità, sono state tre donne. E questa cosa mi fa ancora più schifo“. In un passaggio successivo ha anche riflettuto sulla possibilità di una giustizia personale, dichiarando: “Se io domani dovessi farmi giustizia da sola in carcere ci andrei e la mia pena la sconterei. La verità è che io stessa non ho giustizia. E quel briciolo che mi era stato dato, mi è stato anche levato“.

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Chiara Balistreri in lacrime, interviene Mario Adinolfi: minacce social contro l’ex fidanzato

Dopo aver visionato il video, Mario Adinolfi è intervenuto pubblicamente con un commento molto acceso, sorprendendo anche per il tono utilizzato, nonostante i precedenti contrasti avuti durante l’Isola dei Famosi proprio con Chiara Balistreri. L’ex concorrente ha dichiarato di volerla difendere e si è spinto fino a chiedere informazioni private per poter affrontare direttamente l’ex compagno coinvolto nella vicenda. Nel suo sfogo, Adinolfi ha assunto una posizione estremamente dura, arrivando a prospettare conseguenze violente in caso di avvicinamento alla ragazza.

Il suo intervento è stato riassunto così: “Io e te all’Isola abbiamo litigato, ma io non ti farò toccare: dammi l’indirizzo in privato di questo soggetto e gli vado a spiegare come si campa. Gli vado a dire di persona che se osa avvicinarsi a un chilometro da te io lo ammazzo. E, come raccontavo sull’Isola a te e a alla nostra amica napoletana Teresanna, citando Filumena Marturano, quando dico “io t’accir” lo dice Mario Adinolfi, che parla e avverte una volta sola”.

Nonostante la precedente rivalità televisiva, il suo messaggio si è presentato come una presa di posizione netta a difesa della giovane, generando però forte attenzione per i toni utilizzati e per la durezza delle espressioni impiegate.