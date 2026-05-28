Il ricovero di Belen Rodriguez a Milano è stato indubbiamente tra le notizie più chiaccherate e discusse degli ultimi giorni e tutto il mondo dello spettacolo si è chiesto che cosa fosse successo alla donna dato che le motivazioni fornite sono state dall’inizio poco chiaro, a cercare di dare un’idea ci ha pensato la famiglia.

Incidente domestico e urla, dubbi su cosa è accaduto

Il tutto è inizato la mattina presto di lunedì quando la donna sentendosi male ha urlato e creato forti rumori che hanno allertato i vicini di casa, spingendoli a chiamare i soccorsi.

Difatti si sono mossi entrando nell’abitazione e soccorrendo la donna, portandola all’ospedale, da cui è stata dimessa poche ore dopo, a seguito delle analisi del caso che hanno rivelato una forte alterazione psicofisica.

Incidente domestico dietro la paura

Gli amici ed i parenti di Belen Rodriguez, contattati telefonicamente hanno raccontato una versione totalmente diversa.

Il problema di Belen è legato ad un incidente domestico avvenuto qualche giorno prima, come riporta DiLei.it tramite Gente, la soubrette sarebbe rimasta chiusa in bagno.

Sul posto dopo l’intervento delle forze dell’ordine sono arrivati Stefano De Martino e la sorella Cecilia, ma anche Antonino Spinalbese, padre della seconda figlia è stato contattato per avere informazioni in merito.

Un comune episodio di vita quotdiana dietro il panico, se così fosse allarme rientrato e ridimensionamento della vicenda che all’inizio si pensava potesse essere legata a problemi psicologici della star televisiva di origine argentina.