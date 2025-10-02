Antonino Spinalbese torna al centro del gossip, l’hair-stylist ha infatti pubblicato una foto che lo ritrae insieme a una ragazza che assomiglia in modo impressionante all’ex Belen. Nuova fidanzata?

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata?

Si accendono i riflettori su Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez da cui ha avuto una figlia, Luna Marì.

Nei giorni scorsi, l’hair-stylist ha pubblicato uno scatto in compagnia di una ragazza mora, con la quale è stato avvistato anche agli eventi della Milano Fashion Week. Anche il Settimanale Oggi ha pubblicato alcuni scatti di Antonino e la presunta nuova fidanzata che, tra l’altro, assomiglia tantissimo a Belen. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Antonino Spinalbese ha una nuova fidanzata? La sosia di Belen

Come visto, Antonino Spinalbese sarebbe fidanzato con “la sosia” di Belen. In realtà, la ragazza in questione è la stessa con cui faceva coppia l’anno scorso, ovvero la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez che, oltre al cognome, assomiglia tantissimo fisicamente a Belen. Oggi ha pubblicato alcuni scatti dove l’hair-stylist lavora, con appunto Ainhoa e anche Luna Marì. Insomma, si aspettano conferme ufficiali, ma la confidenza tra i due pare evidente, Ainhoa è classe 1997, di Genova, ed è seguitissima sui social.