Gerry Scotti avrebbe finalmente suggellato la relazione con la sua compagna da più di 10 anni e lo avrebbe fatto in modo del tutto privato tenendo la bellissima notizia all’oscuro dei più stretti colleghi e rendendo l’evento tipicamente familiare ed esclusivo.

La relazione ultradecennale con la compagna

Gerry Scotti ha mantenuto riserbo sulla sua vita privata, difatti si sà di suo figlio Edoardo ma poco altro ed è anche giusto così, essendo una personalità di spicco dello spettacolo è lecito che voglia godersi nel massimo riserbo gli affetti più cari.

Tuttavia il nome della donna è trapelato, si tratta di una nota architetta meneghina, i contatti sono iniziati tramite l’amicizia dei rispettivi figli, da quel momento i contatti si sono fatti più serrati ed è arrivato il momento di suggellare l’unione.

Matrimonio top secret, 15 invitati

La celebrazione del rapporto d’amore con Gabriella Pellino è arrivata in gran segreto in comune a Milano.

I due hanno pronunciato il sì davanti a 15 invitati.

Le persone scelte per questo evento non erano nè parenti nè amici della coppia, assenti anche i figli, i testimoni, come riporta Leggo.it tramite Gente sarebbero quasi stati scelti a caso.

Questo traguardo ha quindi assunto un significato molto intimo e speciale per i due che hanno pronunciato la frase “Si lo voglio” nella solitudine più assoluta.