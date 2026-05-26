Belen Rodriguez fa preoccupare i suoi fan. La showgirl argentina è stata soccorsa nella sua abitazione e trasportata d’urgenza in ospedale, dopo l’intervento dei vicini di casa.

Belen Rodriguez trasportata d’urgenza in ospedale: cos’è successo?

Momenti di paura per Belen Rodriguez. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Nazionale, nella mattinata di lunedì 25 maggio, la showgirl sarebbe stata soccorsa nella sua abitazione a Milano.

I residenti hanno sentito urlare “aiuto, aiutatemi” e le urla arrivavano da casa della conduttrice. Secondo il racconto, i vicini avrebbero chiamato i soccorsi, ma Belen era chiusa a chiave in casa, per cui sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco per forzare l’ingresso.

Quando Belen ha capito che avrebbero forzato la porta, sembrerebbe essersi decisa ad aprire spontaneamente.

Coloro che l’hanno vista in quelle circostanze avrebbero parlato di uno stato di alterazione psicofisica. La polizia avrebbe chiuso la strada in cui si trova lo stabile per agevolare i soccorsi. La showgirl sarebbe poi stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Belen Rodriguez in ospedale: come sta la showgirl

Una situazione molto delicata quella che sta affrontando Belen Rodriguez.

Non è la prima volta che la showgirl attraversa momenti di fragilità e malessere. “Non ho mai fatto un segreto di aver sofferto di attacchi di panico e depressione. Ne ho avuti, nella vita, uno dopo l’altro. L’altra sera, prima dell’intervista, ero senza i bambini e ho preso un calmante, poi un altro e poi un altro. Ovviamente, il risultato è stato un rincog… importante” aveva ammesso lo scorso novembre dopo aver fatto discutere per alcune apparizioni pubbliche in cui era apparsa in una condizione di fragilità.

“Non è facile riuscire ad accettarsi con queste fragilità, soprattutto quando fai un lavoro pubblico e la tua fragilità può diventare anche una presa in giro per chi utilizza questo materiale in modo inadeguato” erano state le sue dichiarazioni. La notizia del suo ricovero ha riacceso i riflettori sulla showgirl e su queste dichiarazioni passate. Ma per il momento non si hanno altri dettagli su quanto accaduto.