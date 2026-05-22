Antonella Elia e Pietro Delle Piane, i due ex si sono ritrovati, dialogo in privato ma il rapporto è definitivamente terminato e non avrà un nuovo capitolo.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane in passato una coppia chiaccherata e molto innamorata ma quella scintilla si è spenta da tempo e la stessa showgirl è stata chiarissima in merito, tuttavia la sua presenza all’interno della casa più spiata d’Italia è stata la motrice per un ritorno al dialogo tra i due.

Antonella e Pietro, come è terminata la storia

La storia tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane è iniziata nel 2018 quando si sono conosciuti, per poi diventare ufficiali nel 2019, anno in cui si sono baciati appassionatamente al GF VIP 4, nel 2020 spazio per Tempation Island, celebre per lo schiaffo di lei a lui durante il falò di confronto.

Lui diversi anni dopo, rimasti insieme tra alti e bassi, nel 2025 fece la proposta di matrimonio a lei nella cornice del programma pomeridiano di Rai 2 “Bella Ma”, da li la conferma del matrimonio entro fine anno ma qualcosa non è andato come sperato.

Sempre nel 2025, ad ottobre, i due si sono lasciati ufficialmente prendendo strade diverse, l’uomo però è tornato al centro dei discorsi durante la finale dove ha espresso ad Antonella di amarla ancora.

La chiusura definitiva alla relazione, la showgirl ha parlato

Antonella Elia, intervista da TGCom24, ha parlato del suo ex, Pietro Delle Piane, svelando come riporta Biccy.it che i due si sono parlati ed incontrati dopo la fine del reality.

Per la Elia quell’incontro è stato un semplice ritrovarsi, per lei la storia è terminata definitvamente, ha infatti dichiarato che avrà sempre posto nella sua vita ma in qualità di amico perchè “quando chiudo, chiudo”.

Del resto lo aveva già annunciato durante il GF VIP che la storia con l’ex è stata definitivamente archiviata e non sarà destinata a riaprirsi di nuovo, si è trattato di un capitolo importante della sua vita ma va visto come una parte della sua storia, ora focalizzata su un qualcosa di nuovo anche a livello sentimentale.