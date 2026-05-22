Ieri, giovedì 21 maggio 2026, l’attore abruzzese Lino Guanciale ha compiuto 47 anni. Una carriera ricca di successi, ecco i suoi progetti futuri.

Lino Guanciale ha compiuto 47 anni: una carriera ricca di successi

Una carriera ricca di successi quella di Lino Guanciale che ieri, 21 maggio 2026, ha compiuto 47 anni.

L’attore abruzzese è oggi uno dei volti più amati e stimati dello spettacolo italiano, tra teatro e Tv. E pensare che da ragazzo sembrava destinato al mondo dello sport, in quanto era giocatore di rugby professionista. Tanti i ruoli che ha interpretato nel corso della sua carriera da attore, ma quello più noto è sicuramente quello del Commissario Ricciardi.

Guanciale è stato protagonista anche al cinema e, il prossimo 28 di maggio, uscirà nelle sale la commedia “Innamorarsi e altre pessime idee“, diretta da Simone Aleandri, dove Lino reciterà accanto ad Andrea Delogu.

Lino Guanciale, la vita privata

A breve vedremo Lino Guanciale al cinema accanto ad Andrea Delogu nella commedia “Innamorarsi e altre pessime idee“, in uscita il 28 maggio.

Per quanto riguarda la vita privata dell’attore abruzzese, Guanciale è sposato dal 2020 con Antonella Liuzzi, che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma è una project manager e docente universitaria alla SDA Bocconi. La coppia ha un figlio, Pietro.