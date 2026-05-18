Sonia Bruganelli torna sui social per mostrare la propria forza di madre in una dinamica davvero difficile da gestire e di cui ha parlato anche l’ex marito Paolo Bonolis scopriamo cosa sta accadendo e come ha trovato la forza di regire mostrando il supporto unico e speciale di una madre nei confronti della figlia.

Il post ricco di rabbia contro Salvati

Sonia Bruganelli pur trovandosi in una situazione difficile ha trovato la forza di far sentire la propria voce contro Marco Salvati, ex autore dei programmi di Paolo Bonolis.

La donna ha scritto direttamente all’uomo – “Se usi mia figlia sei uno schifo di persona, hai il coraggio di cambiare pelle secondo le tue necessità” – parole pesanti che mostrano un astio radicato da tempo.

I dissidi sarebbero scattati a Formentera quando i due ebbero una lite pesante, lite che portò proprio Salvati ad uscire dai programmi di Bonolis, proprio per colpa secondo l’uomo della stessa Bruganelli.

Lui ha replicando svelando che tutti a Mediaset sapevano dei continui tradimenti di lei all’ex marito e che quindi il rumors di Lucio Presta non è una novità nell’ambiente dello spettacolo.

I messaggi di supporto alla figlia ricoverata

Sonia Bruganelli però sui suoi social ha occhi e messaggi solo per sua figlia Silvia, giovane donna di 23 anni ricoverata in ospedale per un intervento legato alla sua patologia che le comporta gravi problematiche motorie e neurologiche.

Sarebbe malata dalla nascita a causa di un’ipossia post-operatoria, come riporta Gazzetta.it anche se non è mai entrata in dettaglio della reale patologia. Il post social della donna definisce la figlia come una “Supergirl” ed una “Piccola grande guerriera”.

Anche il padre, Paolo Bonolis aveva postato scatti dall’ospedale, segno che di fronte alle difficoltà della figlia i due si sono ritrovati per offrirle il massimo supporto in questa difficilissima e durissima battaglia.