Un turista spagnolo di 53 anni è morto mentre praticava surf nelle acque delle Maldive, nell’atollo di Gaafu Dhaalu. L’incidente, avvenuto durante un’uscita in mare, ha riacceso l’attenzione sui recenti episodi critici che stanno interessando l’arcipelago e le sue attività legate agli sport acquatici.

Una sequenza di incidenti mortali tra immersioni e attacchi di squali alle Maldive

La tragedia del surf si inserisce in una serie di eventi drammatici recenti nelle stesse acque delle Maldive. Nei giorni precedenti, infatti, cinque subacquei italiani sono morti durante un’immersione in una grotta sottomarina a oltre 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, non lontano dalla capitale. I loro corpi sono stati rinvenuti all’interno della cavità e verranno recuperati nei prossimi giorni.

Durante le operazioni di recupero, un ulteriore sub della squadra di soccorso ha perso la vita, probabilmente a causa di una sindrome da decompressione.

A questi episodi si aggiunge un altro grave incidente avvenuto l’11 aprile nell’atollo di Gaafu Alif, vicino all’area del recente annegamento: un turista spagnolo di 30 anni, in luna di miele, è stato gravemente ferito da un attacco di squalo tigre durante un’immersione, riportando l’amputazione di una gamba.

Anche in quel caso, l’episodio ha contribuito ad alimentare l’allarme per la crescente frequenza di incidenti che stanno colpendo visitatori stranieri nelle acque maldiviane.

“Annegato facendo surf”. Nuovo dramma alle Maldive: è morto un turista

Come riportato da Rai News, alle Maldive si è registrato un nuovo incidente mortale in mare: un turista spagnolo di 53 anni ha perso la vita mentre praticava surf nell’atollo di Gaafu Dhaalu, nell’area meridionale dell’arcipelago. L’uomo, che si trovava a bordo di un’imbarcazione turistica, sarebbe stato sorpreso dalle condizioni del mare e sarebbe finito in difficoltà durante l’attività, venendo poi soccorso e trasferito d’urgenza alla struttura sanitaria di Vaadhoo, dove il personale medico ne ha constatato il decesso poco dopo l’arrivo (12:57 ora locale). Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’accaduto.