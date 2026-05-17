Soccorsi e rientro dall'isola di Alimathà: italiani a Malpensa

Un gruppo di venti cittadini italiani è tornato in patria dopo le drammatiche ore successive alla immersione avvenuta nelle acque vicino all’isola di Alimathà, alle Maldive. Il ritorno è avvenuto con un percorso che ha toccato Malé e fatto scalo a Dubai, per un viaggio di rientro della durata di circa nove ore; a bordo, oltre al gruppo, c’era anche un ragazzo di ritorno dalle vacanze che ha fornito alcune testimonianze ai cronisti.

Le circostanze della scomparsa hanno lasciato famiglie e compagni sotto shock, mentre le autorità procedono con gli accertamenti.

All’atterraggio a Malpensa il gruppo è stato gestito con massima discrezione: l’uscita dall’aeroporto è stata riservata, lontano da fotografi e giornalisti, per tutelare la privacy delle persone coinvolte. Tra i nomi più citati nella tragica vicenda ci sono Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, la cui scomparsa dopo l’immersione ha scosso la comunità subacquea.

I presenti hanno descritto uno stato di profonda stanchezza e sgomento, segno dell’impatto emotivo vissuto.

Il ritorno e l’organizzazione del viaggio

Il percorso di rientro ha seguito la rotta Malé–Dubai–Italia, un itinerario che ha richiesto circa nove ore di volo effettive e scali tecnici. Per molti del gruppo si è trattato di una traversata fatta di silenzi e ricordo, con la necessità per le autorità e le compagnie di coordinare spostamenti e supporto ai familiari.

L’attenzione delle forze dell’ordine e delle autorità aeroportuali si è concentrata sulla gestione della sicurezza e sulla protezione delle persone coinvolte; in questa fase il ruolo del personale di terra è stato chiave per consentire un arrivo sobrio e rispettoso.

Gestione della privacy all’aeroporto

All’uscita dall’area arrivi è stata adottata una procedura di discrezione che ha evitato contatti diretti con i media e limitato l’accesso alla zona da parte dei fotografi. La scelta di un’uscita riservata ha permesso alle famiglie di riunirsi in un contesto più protetto e ha ridotto l’esposizione mediatica in un momento particolarmente delicato. Questo approccio sottolinea l’importanza di bilanciare il diritto all’informazione con il rispetto delle vittime e dei loro cari, evitando pressioni aggiuntive durante le fasi immediate del rientro.

Il contesto dell’incidente

La vicenda prende origine da un’immersione effettuata al largo dell’isola di Alimathà, dove cinque sommozzatori non hanno fatto più ritorno. Le circostanze precise della scomparsa sono oggetto di indagine, mentre sul posto erano intervenute squadre di soccorso locali e internazionali. Oltre alle persone scomparse, è stata segnalata anche la morte di un soccorritore, un elemento che ha ulteriormente complicato la trama degli eventi e intensificato il dolore delle famiglie coinvolte. Le autorità competenti stanno raccogliendo testimonianze e dati per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nomina delle persone coinvolte e impatto

I nomi delle persone coinvolte sono stati resi noti dalle fonti investigative, e la loro diffusione ha contribuito a concentrare l’attenzione sull’accaduto: Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, insieme a Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino, rappresentano i profili principali citati nei resoconti. La perdita e l’incertezza hanno generato una forte reazione emotiva nella comunità subacquea e tra chi conosceva le vittime, richiamando la necessità di un sostegno concreto e di risposte tempestive da parte degli organi inquirenti.

Testimonianze e prossime fasi

Tra i viaggiatori sullo stesso volo si è fatto sentire il racconto di un giovane che aveva partecipato a un’immersione lo stesso giorno della tragedia: ha detto di aver notato che il gruppo dei sub era giovane e unito, ma per rispetto non ha cercato contatti diretti. Le sue parole, raccolte dai cronisti, riflettono il clima di dolore condiviso e la difficoltà a elaborare quanto accaduto. Ora le autorità e i familiari attendono gli esiti delle analisi e delle verifiche, mentre restano aperte questioni tecniche legate alle condizioni del mare, alle procedure di sicurezza e al coordinamento dei soccorsi.

In attesa di chiarimenti ufficiali, il rientro a Malpensa ha segnato un momento di raccolta e riflessione: chi ha vissuto direttamente le ore successive alla scomparsa appare provato e bisognoso di tutela, mentre la comunità si stringe attorno alle famiglie. La vicenda solleva interrogativi su prevenzione, formazione e coordinamento nelle attività subacquee, rendendo indispensabile una ricostruzione accurata e tempestiva da parte di chi indaga.