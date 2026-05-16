Ex ministro di Sinaloa consegnato a New York per presunti legami con Los Chapitos

Ex segretario si sarebbe consegnato a New York per rispondere a pesanti accuse: gli inquirenti ipotizzano che abbia favorito infiltrazioni e fatto da tramite tra Los Chapitos e l'amministrazione di Rubén Rocha Moya

L’ex titolare dell’Amministrazione e delle Finanze dello Stato di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è presentato alle autorità statunitensi a New York per affrontare una serie di capi d’accusa collegati al narcotraffico e ai presunti rapporti con la fazione nota come Los Chapitos. Secondo quanto riportato dalla stampa, le imputazioni mosse dalla procura federale del Distretto Sud di New York descrivono un ruolo centrale dell’ex funzionario nei rapporti tra il cartello e il governo locale.

Le ricostruzioni suggeriscono che attorno a questa vicenda si intreccino aspetti giudiziari e politici: gli investigatori statunitensi ipotizzano ricostruzioni di favours, inserimento di persone compromesse nelle istituzioni e attività di protezione per interessi illeciti. In questo contesto emergono anche azioni della controparte messicana, con il congelamento di conti bancari collegati a figure vicine all’amministrazione del governatore.

La consegna e le imputazioni

Fonti giudiziarie citate dalla stampa indicano che Díaz Vega si sarebbe consegnato per rispondere a accuse formali di collaborazione con un’organizzazione dedita al traffico di droga. La contestazione principale riguarda il presunto apporto nel facilitare la comunicazione e la protezione delle operazioni del cartello, in particolare della fazione di riferimento dei figli di Joaquín “El Chapo” Guzmán, i Los Chapitos.

Tra gli elementi chiave dell’accusa c’è l’ipotesi che l’ex segretario abbia agito da ponte tra vertici criminali e apparato statale, consentendo così l’infiltrazione di interessi illeciti nella gestione pubblica.

Le accuse della procura

La procura federale del Distretto Sud di New York sostiene che l’imputato svolgesse un ruolo operativo nel mettere in contatto i leader del gruppo con funzionari locali compiacenti. In particolare, gli inquirenti ritengono che il presunto intermediario abbia fornito informazioni logistiche e favori utili a mantenere operativa la rete di traffico. Questa accusa include anche l’uso di strumenti amministrativi per mascherare flussi illeciti e la creazione di un clima di impunità intorno ad alcune attività del cartello.

Il presunto legame con l’amministrazione di Rubén Rocha Moya

Al centro delle indagini c’è il rapporto tra Los Chapitos e l’era politica dell’ex governatore Rubén Rocha Moya. Secondo le accuse, Díaz Vega avrebbe favorito l’ingresso in ruoli pubblici di persone disposte a proteggere gli interessi del cartello, contribuendo così ad una rete di controllo locale. Gli inquirenti affermano inoltre che durante la campagna elettorale del 2026 l’ex funzionario avrebbe agito come tramite, fornendo nomi e indirizzi di avversari politici da intimidire o colpire per avvantaggiare il candidato di Morena.

Dettagli sull’operazione politica

Le ricostruzioni accusatorie descrivono la fornitura di informazioni sensibili e l’organizzazione di pressioni mirate a favorire la vittoria elettorale. Questo profilo mette in luce una strategia che non sarebbe solo di natura criminale, ma anche di interferenza sul normale svolgimento del processo democratico: la combinazione di minacce, intimidazioni e collusione amministrativa è al centro delle contestazioni mosse dalla giustizia americana.

Conti congelati e azioni della UIF

Parallelamente agli sviluppi giudiziari negli Stati Uniti, in Messico l’Unità d’intelligence finanziaria (UIF) ha disposto il congelamento di conti collegati al governatore Rubén Rocha Moya e a diversi suoi presunti collaboratori e familiari, secondo quanto riportato dal quotidiano El Universal. Questa mossa indica un coinvolgimento anche dal punto di vista finanziario e pone l’accento su indagini che mirano a ricostruire flussi e possibili riciclaggi legati a rapporti tra politici e gruppi criminali.

Implicazioni finanziarie

L’intervento della UIF è significativo perché traduce sospetti politici in azioni concrete di controllo patrimoniale. Il congelamento di conti è uno strumento che punta a interrompere presunti canali di finanziamento e a preservare prove utili per verifiche più approfondite. Gli organi investigativi messicani e statunitensi appaiono quindi impegnati su fronti complementari: uno giudiziario internazionale e l’altro di sorveglianza finanziaria interna.

Prospettive giudiziarie e politiche

Al momento le autorità giudiziarie statunitensi non hanno rilasciato conferme ufficiali sulla consegna dell’ex ministro: molte informazioni continuano a circolare attraverso fonti giornalistiche e documenti investigativi. Se le accuse saranno formalizzate, la vicenda potrebbe aprire una fase complessa di processi transnazionali e di verifica delle responsabilità politiche in Messico, con possibili ricadute sulla reputazione e sulla stabilità di istituzioni locali.

In ogni caso, la combinazione di elementi giudiziari, finanziari e politici rende questo caso un esempio emblematico di come il contrasto al traffico di droga si intrecci con la governance pubblica. Resta da vedere come si evolveranno le indagini e quale sarà l’esito delle eventuali azioni giudiziarie sia negli Stati Uniti sia in Messico.