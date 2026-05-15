Italiani morti alle Maldive, testimone a bordo rivela nuovi retroscena sulle condizioni meteo

Cinque subacquei italiani esperti sono morti durante un’immersione nelle grotte coralline dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, a oltre cinquanta metri di profondità. Quella che doveva essere un’esplorazione di routine si è trasformata in una tragedia ancora avvolta da molti punti oscuri, mentre proseguono le operazioni di recupero e le indagini della Procura di Roma per chiarire le cause dell’accaduto.

Italiani morti alle Maldive, sospese le ricerche dei corpi a causa del maltempo: l’annuncio di Tajani

Monica Montefalcone, 51 anni, docente di Ecologia all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, la ricercatrice Muriel Oddenino di Poirino, insieme agli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgomanero: cinque sub esperti italiani hanno perso la vita durante un’immersione nelle grotte coralline di Alimathà, nell’atollo di Vaavu alle Maldive, a oltre cinquanta metri di profondità.

L’uscita, iniziata intorno alle 11 del mattino, doveva essere una semplice attività di esplorazione subacquea. Quando però è passato mezzogiorno senza alcun rientro, a bordo della Safari boat Duke of York è scattata la preoccupazione: “Eravamo a poche centinaia di metri da loro. Noi pensavamo stessero compensando“, ha dichiarato un testimone all’Ansa. Dopo un primo tentativo di ricerca senza esito, è stato lanciato l’allarme: “Abbiamo immediatamente dato l’allarme all’Unità di crisi della Farnesina.

I soccorsi sono stati tempestivi“.

Le operazioni si sono rivelate complesse e, al momento, il recupero non è ancora completato: secondo le autorità locali, un solo corpo sarebbe stato riportato in superficie, mentre gli altri quattro restano dispersi. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della tragedia.

Le condizioni meteo hanno poi costretto a sospendere temporaneamente le ricerche, con il coinvolgimento dell’ambasciatore italiano sul posto e della console onoraria, mentre il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato in un punto stampa a Macerata, sede del congresso regionale Forza Italia: “Purtroppo c’è maltempo il nostro ambasciatore è sul posto assistito dalla nostra console onoraria L’ultima notizia che abbiamo è che purtroppo si sospendono le ricerche a causa del maltempo, però si farà tutto il possibile per recuperare le salme dei nostri concittadini”. Ha poi aggiunto: “È una disgrazia che ha colpito il nostro paese” e ancora: “Gli altri italiani che facevano parte del gruppo stanno tutti bene e speriamo di farli rientrare il prima possibile nel nostro paese”.

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Sul possibile motivo dell’incidente, uno dei presenti all’Ansa ha precisato: “Non abbiamo idea di cosa possa essere successo in quegli antri, è presto per fare ipotesi“, aggiungendo: “Bisogna ancora recuperare quattro corpi. Stiamo bene ma sotto shock“.

Mentre le autorità proseguono le verifiche, emergono ulteriori dettagli sulla giornata e sulle condizioni del mare. La Procura di Roma ha infatti avviato un fascicolo per accertare eventuali responsabilità o criticità legate all’immersione nelle grotte sommerse. Intanto, dalle testimonianze raccolte a bordo, il contesto appariva inizialmente favorevole: “Il tempo ieri al momento dell’immersione era bello, il mare non era perturbato e la visibilità ottima“, ha riferito all’Ansa una delle persone presenti sulla nave.

Nonostante ciò, qualcosa durante l’immersione a grande profondità sarebbe andato storto, trasformando quella che doveva essere un’attività di routine in un dramma.