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Terremoto e repliche, prima scossa di magnitudo 4.6: verifiche in corso

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Un terremoto ha interessato l’area, seguita da alcune repliche di minore intensità: gli ultimi aggiornamenti disponibili al momento.

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Una scossa di terremoto ha interessato l’area di Teheran nella giornata del 12 maggio, generando attenzione per le diverse stime di magnitudo fornite dagli enti di monitoraggio sismico. L’evento è stato avvertito anche nelle zone circostanti.

Terremoto di magnitudo 4.6 registrato a Teheran: la situazione

Nella giornata del 12 maggio 2026, una scossa sismica ha interessato l’area di Teheran, con intensità superiore a magnitudo 4.

Le diverse agenzie di monitoraggio hanno fornito stime leggermente differenti: l’United States Geological Survey ha rilevato un valore di 4.3, mentre il Centro Sismologico Euro-Mediterraneo indica una magnitudo pari a 4.5. I media statali iraniani, invece, hanno riportato un dato leggermente più alto, pari a 4.6. A questi eventi principali hanno fatto seguito due repliche sismiche, registrate rispettivamente con magnitudo 4.0 e 3.4.

Terremoto di magnitudo 4.6 registrato a Teheran: epicentro, repliche e prime valutazioni

Secondo le informazioni diffuse dai media iraniani, tra cui l’agenzia Mehr, l’epicentro del sisma sarebbe localizzato al confine tra l’area di Mazandaran e la zona orientale della capitale iraniana. L’United States Geological Survey ha invece collocato il punto di origine del terremoto nei pressi della città di Damavand, a circa un chilometro a nord del centro abitato, con una profondità stimata di circa 10 chilometri.

Nonostante la serie di scosse registrate, le autorità locali, citate dalla Mezzaluna Rossa e dai servizi di emergenza di Teheran, hanno riferito che al momento non risultano danni significativi né vittime.