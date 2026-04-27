Un nuovo evento sismico ha interessato il nord del Giappone, confermando l’elevata attività tettonica della regione di Hokkaido. Anche se il terremoto ha avuto effetti limitati grazie alla sua profondità, episodi di questo tipo mantengono alta l’attenzione delle autorità e richiamano l’importanza di un costante monitoraggio e della preparazione della popolazione.

Terremoto in Giappone: un’area ad alta attività sismica e le misure di sicurezza

La regione di Hokkaido continua a mostrare un’elevata instabilità geologica: negli ultimi 30 giorni sono stati registrati 61 eventi sismici, tra cui un terremoto di magnitudo 7.4 avvenuto pochi giorni prima, che ha aumentato l’attenzione degli esperti sulla possibile evoluzione della sequenza sismica. Questo contesto conferma come l’area di Sarabetsu rientri tra le più sensibili del Giappone, paese situato lungo l’“Anello di Fuoco” del Pacifico, noto per la frequente attività tettonica e vulcanica.

Le autorità continuano a monitorare costantemente la situazione e ricordano alla popolazione le principali norme di autoprotezione, tra cui il consiglio di “mettersi al riparo, coprirsi la testa e rimanere in sicurezza fino a quando non cessano le scosse più forti”. Il sistema di prevenzione giapponese, tra i più avanzati al mondo, resta fondamentale per ridurre i rischi in un territorio dove i terremoti fanno parte della quotidianità e dove “non abbassare la guardia” rimane una regola costante.

Terremoto di magnitudo 6.1 a Sarabetsu: scossa nel nord del Giappone

Nella notte tra domenica e lunedì, precisamente alle 22:23 in Italia e alle 05:23 del 27 aprile in Giappone, un terremoto di magnitudo 6.1 ha interessato l’area nei pressi di Sarabetsu, nella prefettura di Hokkaido. L’ipocentro, localizzato a circa 81 chilometri di profondità, ha contribuito a ridurre la violenza degli effetti in superficie, limitando così i danni complessivi. Le vibrazioni sarebbero state percepite in modo moderato anche nelle zone circostanti, ma non sarebbero state registrate vittime né danni rilevanti.

Subito dopo la scossa, le autorità giapponesi avrebbero attivato le procedure di sicurezza e invitato la popolazione a mantenere la calma, “rimanere vigili e a seguire le indicazioni ufficiali”. Nelle ore successive non sarebbero emerse criticità significative, ma gli esperti non escludono la possibilità di repliche sismiche nell’area interessata, fenomeno tipico dopo eventi di questa intensità.