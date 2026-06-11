Sergio Mattarella e Giorgia Meloni al Quirinale per il Consiglio Ue

In vista del Consiglio europeo di Bruxelles, Sergio Mattarella ha incontrato Giorgia Meloni e vari ministri al Quirinale, sottolineando la necessità di un fronte unito dell'Ue verso Ucraina e Russia.

In un momento cruciale per le relazioni internazionali, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito l’importanza di una posizione unitaria dell’Unione europea. Durante una colazione di lavoro al Quirinalealla vigilia del Consiglio europeo di BruxellesMattarella ha incontrato la premier Giorgia Meloni e diversi ministri chiave.

Un fronte unito per l’Ucraina

Il capo dello Stato ha definito molto opportuno che l’Unione europea si presenti con una voce sola nei confronti dell’Ucraina e della Russia. Questa dichiarazione arriva in un contesto di appuntamenti internazionali cruciali, tra cui il G7il vertice NATO e un bilaterale con la Francia.

La necessità di un rappresentante unico

Il ministro degli Affari esteri Antonio Tajani ha aggiunto che per il dialogo con la Russia sull’Ucraina serve una persona che parli a nome di tutta l’Ue. Tajani ha sottolineato che questa figura deve essere rappresentativa di tutti i membrievitando che decisioni importanti siano prese da pochi Paesi. Ha criticato il formato E3, che vede coinvolti Regno Unito, Francia e Germania, affermando che quando si è in tre non si può parlare a nome di 27.

Altri temi trattati durante l’incontro

Durante la colazione di lavoro, Mattarella ha ascoltato anche una relazione del ministro della Salute Orazio Schillaci sull’epidemia di Ebola. Inoltre, è stata fissata la data del 23 ottobre per la Conferenza sulla droga a San Patrignano.

L’incontro al Quirinale ha visto la partecipazione di vari ministri, tra cui Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Tommaso Foti (Affari europei) e il sottosegretario Alfredo Mantovano.

Questo incontro rappresenta un momento significativo per la preparazione del governo italiano agli appuntamenti internazionali imminenti, sottolineando l’importanza di una strategia coordinata e di una voce unitaria dell’Unione europea di fronte alle sfide globali.