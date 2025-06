Giorgia Meloni ha voluto rendere tributo a Silvio Berlusconi via social a due anni dalla morte del leader politico.

Due anni fa moriva Silvio Berlusconi il leader di Forza Italia che è stato uno dei pilastri della politica italiana negli ultimi 30 anni e che gode ancora dell’affetto di chi lo ha conosciuto ed ha avuto modo di lavorare al suo fianco, tra questi anche politici attualmente al governo come la Premier Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni, le parole in ricordo di Berlusconi

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio ha voluto rendere omaggio al Cavaliere con un post su X riportato da Ansa.it – “Sono passati due anni da quando ci ha lasciati Silvio Berlusconi.

Voglio ricordarlo come imprenditore visionario e leader politico che ha creduto in un centrodestra unito e in una Nazione forte e autorevole. Questa sua eredità vive nelle battaglie di libertà e di buongoverno che continuiamo a portare avanti“

Queste le parole di Meloni che ha rappresentato Berlusconi sia come imprenditore che come politico.

Marina Berlusconi e l’ultimo scritto del padre

Marina Berlusconi in questa giornata così importante ha voluto ripercorrere gli ultimi momenti vissuti da suo padre in ospedale pubblicando l’ultimo scritto di Berlusconi.

Un ritratto liberale che spiega la visione di Berlusconi sul mondo e sul suo modo di fare politica mettendo al primo posto l’amore, dono che deve prima essere ricevuto e poi donato.