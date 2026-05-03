Nordio pronto a citare Ranucci per le dichiarazioni sul ranch di Cipriani

Nordio mette in moto una richiesta di risarcimento, la Rai invia un richiamo e il caso accende il dibattito sulla verifica delle fonti e sulla tutela dei giornalisti

La vicenda esplosa tra Rai, Mediaset e i protagonisti politici si concentra su una frase apparsa in televisione che ha rapidamente generato reazioni istituzionali e aziendali. Al centro c’è la presunta visione di Carlo Nordio al ranch di Giuseppe Cipriani in Uruguay, citata da Sigfrido Ranucci durante la sua presenza a «È sempre Cartabianca». La dichiarazione, definita come in corso di verifica dallo stesso giornalista, è stata poi immediatamente smentita dal ministro con una chiamata in diretta.

La situazione si è sviluppata su due binari: da un lato la decisione della Rai di inviare una lettera di richiamo al conduttore; dall’altro l’annuncio, riportato da fonti ufficiali, che il ministro intende promuovere un’azione risarcitoria in sede civile. In questa fase il confronto verte su danno alla reputazione, obblighi di verifica e sul confine tra libertà di informazione e responsabilità professionale.

Le smentite e il contesto dell’affermazione

La frase di Ranucci faceva riferimento a una fonte che avrebbe visto il ministro al ranch di Cipriani in Uruguay, in relazione alla vicenda della grazia concessa a Nicole Minetti. Ranucci ha più volte precisato che si trattava di un elemento «in fase di verifica», ma la notizia ha comunque provocato la reazione immediata del diretto interessato: Carlo Nordio ha negato la visita e ha richiamato l’attenzione sulla documentazione dei propri spostamenti, annunciando la volontà di tutelare la propria immagine anche per vie legali.

Il ruolo della diretta e la tempestività della reazione

La smentita è arrivata in diretta televisiva tramite una telefonata del ministro, un episodio che ha accentuato il dibattito sul potere performativo della televisione e sul rischio di diffusione di notizie non verificate. Per molti osservatori la rapidità con cui la ricostruzione è stata contestata testimonia l’importanza di un’accurata verifica delle fonti prima della diffusione, mentre altri sottolineano come l’indicazione di una verifica in corso non sia di per sé equiparabile a un’affermazione certa.

La reazione della Rai e le conseguenze aziendali

Il 30 aprile 2026 la Rai ha formalmente inviato a Sigfrido Ranucci una lettera di richiamo, contestando il mancato rispetto dei principi di correttezza e la violazione della liberatoria che limitava l’intervento del giornalista al solo ambito della promozione del proprio libro. Nella lettera si evidenzia il dovere di tutela della reputazione dei soggetti coinvolti, particolarmente rilevante quando si tratta di esponenti istituzionali.

Copertura legale e clima politico

L’azienda ha inoltre fatto sapere che, qualora il ministro decidesse di sporgere querela, potrebbe non essere concessa la copertura legale normalmente garantita. Questa scelta ha suscitato critiche politiche e interpretazioni divergenti: alcuni la considerano un atto dovuto per il rispetto delle regole professionali, altri la vedono come un segnale intimidatorio nei confronti dell’informazione d’inchiesta.

L’annuncio dell’azione risarcitoria e le reazioni

Secondo resoconti, il ministro ha deciso nei giorni successivi di promuovere un’azione risarcitoria in sede civile contro Ranucci per il presunto danno alla reputazione derivante dalla diffusione di una notizia non verificata. Il testo dell’istanza dovrebbe richiamare il codice deontologico dei giornalisti e i principi di verifica dell’attendibilità delle informazioni. Le somme eventualmente ottenute con la causa, è stato precisato, sarebbero devolute in beneficenza.

La vicenda ha acceso un confronto politico che attraversa schieramenti diversi: esponenti dell’opposizione hanno espresso solidarietà a Ranucci richiamando l’importanza della libertà di informazione, mentre membri delle forze di centrodestra hanno insistito sul rispetto delle regole giornalistiche. Ranucci stesso ha replicato via social, dichiarando di non temere il confronto giudiziario e riaffermando il valore dell’inchiesta come servizio pubblico.

Questioni aperte e prospettive

Rimangono aperte diverse questioni di metodo e diritto: quale confine tracciare tra dichiarazioni in corso di verifica e notizia pubblicata senza riscontri? Come conciliare la tutela della reputazione degli amministratori pubblici con la funzione di controllo della stampa? Il caso mette in luce l’importanza di procedure interne di verifica nelle redazioni e solleva interrogativi sulla corresponsione o meno della copertura legale da parte delle aziende radiotelevisive quando il dipendente agisce in contesti esterni ai limiti della sua autorizzazione.

Qualunque sarà l’esito giudiziario, la vicenda contribuirà probabilmente a riaprire il dibattito sui meccanismi di responsabilità, sulla etica professionale del giornalismo e sul ruolo delle aziende media nel bilanciare protezione dei propri dipendenti e rispetto delle regole deontologiche.