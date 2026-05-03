Un drammatico incidente si è verificato nelle campagne di Tribiano, nel Milanese, dove due giovani fidanzati hanno perso la vita dopo essere usciti di strada con lo scooter e finiti in un fossato durante la notte. I corpi sono stati scoperti solo al mattino da alcuni passanti in una zona rurale poco frequentata.

Scooter fuori controllo e impatto violento: indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni dell’Ansa, i giovani viaggiavano su uno scooter quando, per cause ancora da chiarire, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo lungo la strada comunale 704, un tratto isolato e poco trafficato. Il veicolo sarebbe uscito di carreggiata, finendo in un fossato profondo alcuni metri e andando a schiantarsi contro una struttura in cemento, probabilmente un palo o un muretto.

L’incidente, con ogni probabilità, risale alla notte tra sabato e domenica, ma è stato scoperto solo diverse ore dopo proprio a causa della scarsa frequentazione della zona.

Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per chiarire l’esatta dinamica. Tra le ipotesi principali c’è quella di una perdita autonoma di controllo in corrispondenza di una curva particolarmente stretta, ma non si esclude del tutto il possibile coinvolgimento di altri veicoli.

Gli investigatori potrebbero analizzare anche le eventuali immagini delle telecamere presenti nei dintorni per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Incidente nella notte, fidanzati 20enni morti in scooter: chi erano

I corpi di un ragazzo e di una ragazza sono stati scoperti domenica mattina, intorno alle 8, in un fossato lungo una strada comunale tra le campagne di Tribiano, nel territorio a sud di Milano. A dare l’allarme sarebbero stati due passanti che, poco prima, stavano facendo jogging nella frazione di Lanzano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanze e automedica, ma per i due giovani non c’era ormai più nulla da fare: sarebbero stati trovati ancora con il casco indossato.

Le vittime sono Alexandru Viorel, residente a Tribiano e prossimo ai 26 anni, e Sarah Ernani, quasi 25enne di Salerano sul Lambro. I due fidanzati stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata con amici.