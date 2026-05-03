Sbanda con la sua Harley e finisce fuori strada: morto noto imprenditore

Sbanda con la sua Harley e finisce fuori strada: morto noto imprenditore

La tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio 2026: la strada è rimasta chiusa al traffico per ore.

Tragedia sulla strada, in un incidente in moto ha perso la vita un noto imprenditore veneto. I dettagli.

Sbanda con la sua Harley e finisce fuori strada: morto noto imprenditore

Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 2 maggio 2026, nelle campagne di Monastier, in provincia di Treviso, dove si è verificato un incidente stradale nel quale ha perso la vita un noto imprenditore di Ponzano Veneto.

L’uomo, a bordo della sua Harley Davidson, ha sbandato improvvisamente per poi schiantarsi contro un palo. Nonostante l’intervento tempestivo del Suem 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri, con la strada che è rimasta chiusa al traffico per ore, al fine di poter effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica di questa terribile incidente mortale.

Sbanda con la sua Harley e finisce fuori strada: chi era la vittima

Come visto ieri si è verificato un terribile incidente a Monastier, costato la vita a un imprenditore di Ponzano Veneto, che si è schiantato a bordo della sua moto, una Harley Davidson. La vittima si chiamava Fausto Lamonato, imprenditore molto conosciuto e stimato.

La sede della sua azienda, nel comune di Meolo, si trova a poca distanza dal luogo della tragedia.