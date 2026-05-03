Ieri sera, sabato 2 maggio 2026, è andata in onda la settima puntata del Serale di Amici 25, che ha visto l’eliminazione di due concorrenti. Ecco chi sono.

Amici 25, cosa è successo nella settima puntata del Serale

Manca sempre meno alla finale di Amici 25. Ieri sera, sabato 2 maggio 2026, è andata in onda la settima puntata del Serale che ha visto ben due eliminazioni.

In giuria come sempre Cristiano Malgioglio, Amadeus, Elena D’Amario e Gigi D’Alessio. Ospiti Marco Bocci, Giulia Michelini, Sarah Toscano, Gaia e Carlo Amleto. Le tre manche sono state ricche di emozioni e colpi di scena e, al ballottaggio finale, ci sono finiti Gard, Riccardo e Lorenzo. Due di loro hanno dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi.

“Siete fuori”, colpo di scena ad Amici 25: i due eliminati

Lorenzo, Gard e Riccardo sono i tre allievi che sono finiti al ballottaggio ieri sera, alla settima puntata del Serale di Amici 25. Tutti e tre si sono esibiti con i loro inediti, dopo di che Maria De Filippi ha riunito i tre in casetta per comunicare loro il verdetto finale.

A dover abbandonare il talent sono stati Riccardo e Gard, con il primo in lacrime: “sono l’unico che è rimasto senza proposte discografiche. E ho paura.”