Fabrizio Corona torna a parlare di Maria De Filippi e cita anche Rosario Fiorello. Ecco cosa è accaduto.

Il mondo della televisione italiana si mostra spesso come un gioco di potere invisibile, dove fama e successo convivono con regole non scritte e gerarchie delicate. Nelle ultime settimane, Fabrizio Corona ha riportato sotto i riflettori questo lato nascosto, svelando presunti retroscena su Maria De Filippi e Rosario Fiorello.

Falsissimo: nuove accuse e il “sistema” televisivo

Nella recente puntata intitolata “La resa dei conti”, Fabrizio Corona torna a scuotere il mondo dello spettacolo con un racconto dai toni durissimi, costruito come un vero atto d’accusa. Al centro dell’episodio non c’è soltanto Alfonso Signorini, ma un intero presunto meccanismo di potere che, secondo l’ex re dei paparazzi, regolerebbe dinamiche e carriere all’interno di Mediaset.

Il fulcro della narrazione ruota attorno alla testimonianza di Vito Coppola, che racconta di aver conosciuto Signorini in occasione di una fiera e di aver poi intrattenuto con lui scambi via social sfociati – stando alle sue parole – in situazioni ambigue. Coppola sostiene di essere entrato negli studi del Grande Fratello senza controlli formali: “Nessuno mi ha chiesto un documento“, afferma, mentre Corona incalza: “Questo non lo possono fare“. L’intera puntata assume così i contorni di una requisitoria pubblica e una sequenza serrata di rivelazioni.

Falsissimo: Maria De Filippi sotto accusa da Fabrizio Corona, ecco cosa c’entra Fiorello

Oltre a Signorini, uno dei nomi più evocati è quello di Maria De Filippi, descritta da Corona come una figura intoccabile negli equilibri interni all’azienda. La conduttrice di Uomini e Donne e di altri format di punta viene indicata come “la donna più potente d’Italia che non si può nominare all’interno degli stessi programmi Mediaset, che non può essere fotografata da nessun giornale“. Parole che, accompagnate dalla sua immagine in sovraimpressione, hanno riacceso il dibattito sul peso specifico delle grandi personalità televisive.

Secondo Corona, la tensione sarebbe aumentata dopo un’imitazione realizzata da Fiorello, arrivando poi a collegarlo in videochiamata in diretta. “Per lanciare un nuovo programma bisogna passare per la viralità“, afferma l’ex paparazzo, aggiungendo però con amarezza: “Ma in Italia non si può… Perché in Italia ci sono persone che non puoi nominare“. A sostegno di questa ricostruzione viene riportato uno sfogo dello stesso Fiorello: “Sono tutti inca**ati, tutti permalosissimi. Amici che non mi saluteranno più, di cui una in particolare… mi ha scritto un messaggio di fuoco, senza motivo“.

Fiorello aveva già detto che un’amica citata da Corona in Falsissimo aveva interrotto i rapporti con lui. Subito sono partiti i toto-nomi, ma conferme non ce ne sono mai state. Tra le figure che Corona ha menzionato con maggiore insistenza ci sono Marina Berlusconi, Maria De Filippi e Silvia Toffanin. I rumors hanno più volte suggerito che potesse trattarsi di Maria De Filippi, viste le sue strette amicizie con Fiorello, ma nulla è stato confermato.

Il ventiduesimo episodio di Falsissimo, intitolato “La resa dei conti” e dedicato alle recenti accuse mosse da Vito Coppola nei confronti di Alfonso Signorini, è stato rimosso da YouTube subito dopo la sua pubblicazione. In seguito alla decisione della piattaforma, Fabrizio Corona ha caricato nuovamente l’episodio sul social network X.