Tra conflitti e ricordi: Fabrizio Corona svela la tensione con Nina Moric e l’affetto duraturo per Belen Rodriguez.

Fabrizio Corona torna a parlare delle sue ex, tra dichiarazioni dure e confessioni nostalgiche. Tra rancori mai sopiti con Nina Moric e affetti che resistono al tempo, il paparazzo si concentra soprattutto su Belen Rodriguez, rivelando quanto la showgirl argentina continui a occupare un posto speciale nel suo cuore, nonostante tradimenti e scandali.

Fabrizio Corona e il ricordo delle ex: tra rancore e nostalgia

Nelle ultime interviste e nella serie Netflix Io Sono Notizia, Fabrizio Corona non ha risparmiato parole dure nei confronti delle sue ex fidanzate, da Nina Moric a Silvia Provvedi. Le sue dichiarazioni sono spesso taglienti e senza filtri, ma il discorso cambia quando si tratta di Belen Rodriguez. A proposito della showgirl argentina, Corona mostra un lato più malinconico.

“A Belen voglio tanto bene”, ha confessato nel corso di una chiacchierata a Radio Marte, distinguendola dalle altre relazioni. Al contrario, il rapporto con l’ex moglie, Nina Moric, è segnato da conflitti: “Con la mia ex moglie siamo in guerra totale, le ho voluto molto bene, ma è impossibile volerle bene adesso”. Il 51enne ammette di nutrire ancora affetto verso Belen, nonostante tradimenti passati: “Ci sentiamo sempre. I ricordi con lei non li posso cancellare, sono momenti belli vissuti, tutti quei momenti sono stati bellissimi”.

Fabrizio Corona rompe il silenzio: conflitti con Nina Moric e legame speciale con Belen Rodriguez

Oltre al passato, Corona ha toccato anche la sua relazione attuale con Sara Barbieri, madre del suo figlio Thiago. “La ragazza con cui sto adesso? Sono certo che un giorno finirà, ma ci vorremo bene”.

Il tono nostalgico emerge soprattutto nei ricordi condivisi con Belen, come l’incontro in tribunale del 2017: “Non ci vedevamo da due o tre anni, lei era venuta a testimoniare, agitatissima, con tutte le telecamere intorno… Io da dietro al banco, per questo processo gravissimo le ho detto di stare tranquilla, di respirare e rilassarsi. Io a lei! Sempre così con lei, perché io sono l’uomo forte”.

Corona ha ricordato anche l’episodio delle Maldive, quando aveva ingaggiato un fotografo per immortalare momenti privati di Belen, episodi finiti sulle riviste di gossip. Nonostante le controversie, appare chiaro che Belen ha lasciato un segno indelebile: il paparazzo Maurizio Sorge ha sottolineato come “Lui piangeva quando Belen gli diceva che provava qualcosa per Stefano De Martino”.

In definitiva, tra rancore e rimpianto, Belen resta una figura centrale nelle emozioni di Fabrizio Corona.