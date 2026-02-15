L’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha recentemente preoccupato i fan dopo aver pubblicato delle immagini che lo ritraggono ricoverato in ospedale, suscitando domande e commenti sulle sue condizioni di salute. La vicenda si è rapidamente diffusa sui social e tra le testate giornalistiche italiane.

Fabrizio Corona ricoverato in cardiologia: l’annuncio e le foto sui social

Il 14 febbraio 2026, Fabrizio Corona ha condiviso sui suoi canali social (in particolare su X, ex Twitter) due foto scattate in una struttura ospedaliera, che lo mostrano disteso su un letto con sensori collegati al torace, probabilmente per un monitoraggio cardiaco. Nelle immagini si vedono anche valori relativi alla pressione arteriosa, con numeri considerati elevati, un elemento che ha attirato l’attenzione degli utenti online.

Accompagnando lo scatto, Corona ha pubblicato un messaggio significativo: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”, frase che ha messo in evidenza il suo caratteristico atteggiamento comunicativo, tra resilienza e provocazione, anche in un momento di difficoltà personale.

Fabrizio Corona, perché è stato ricoverato?

Secondo le informazioni disponibili, Fabrizio Corona è stato ricoverato presso il reparto di cardiologia per accertamenti, a seguito di quella che sembra essere una situazione di pressione arteriosa elevata, come indicato dai valori visibili nelle foto condivise. Tuttavia, non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali né dettagli specifici da parte dei medici che lo stanno seguendo.

L’unica conferma diretta è proprio data dai messaggi e dalle immagini pubblicate dallo stesso Corona, che ha poi aggiunto con ironia di attribuire la situazione a “le macumbe di Signorini”, in riferimento allo scontro mediatico e giudiziario con il conduttore e direttore di una nota rivista di gossip.

Corona ricoverato: reazioni dei fan e polemiche

La diffusione delle foto ha immediatamente scatenato reazioni tra i follower dell’ex paparazzo, con commenti preoccupati per la sua salute e altri che hanno cercato di interpretare il gesto come una nuova mossa mediatica tipica del suo stile comunicativo.

Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte dell’ospedale o di portavoce che chiariscano con precisione lo stato clinico di Corona, né si conoscono aggiornamenti medici dettagliati. La situazione resta seguita con attenzione dalla stampa italiana e dai suoi sostenitori sui social.