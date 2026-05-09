Bonnie Tyler è ricoverata in coma farmacologico a seguito di un intervento intestinale. I fans di tutto il mondo sono in pensiero per lei.

Il mondo della musica è sotto shock una delle voci più famose ed importante del panorama mondiale non è in buone condizioni di salute, un aspetto che fino a qualche giorno fa sarebbe stato difficile da ipotizzare ma che ora è purtroppo una realtà confermata. Scopriamo di chi si tratta e cosa sta accadendo.

Il tour per celebrare il mezzo secolo di carriera

Questa famosa cantante si stava preparando per il tour europeo che sarebbe dovuta partire il prossimo 22 maggio e che l’avrebbe portata in diverse città europee tra cui Malta dove è apprezzatissima, per poi chiudere con una tappa nella sua città natale.

Il suo entourage ha fatto sapere che a seconda dell’esito il tour verrà posticipato o terminato definitivamente.

I fans sono in pensiero, non tanto per il tour quanto per la sua salute che potrebbe essere molto più precaria di quanto immaginato.

Al momento non trapelano ulteriori informazioni quindi non resta che aspettare e vedere come evolverà la situazione che ricordiamo essere molto critica.

Bonnie Tyler in coma farmacologico

La famosa cantante britannica Bonnie Tyler è attualmente ricoverata in ospedale, dove si è recata per sottoporsi ad un intervento all’intestino.

Come sappiamo l’intestino è un organo subdolo e se qualcosa non va per il verso giusto i rischi sono seri.

Al momento la donna, 75 anni tra un mese, è ricoverata e le è stato indotto il come farmacologico per stabilizzare la sua condizione clinica e per garantire maggiore privacy alla famiglia.

Questa news è stata diramata anche da fonti internazionali, come la BBC o il quotidiano portoghese Correio Da Manha. I fans di tutto il mondo hanno inviato messaggi social di affetto nella speranza possa presto uscire dal coma.

Le prossime ore potranno essere utili a fornire maggiori informazioni sulle sue condizioni di salute che sono state definite “molto critiche” da diversi organi di informazioni, senza tuttavia ottenere riscontro dallo staff dell’artista.