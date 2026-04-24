Ryanair e i voli cancellati per Malta: ecco cosa sta accadendo

Ryanair e i voli cancellati per Malta: ecco cosa sta accadendo

Il caro del carburante per aerei e la guerra in Iran stanno creando forti tensioni all’interno delle compagnie aeree che si vedono costrette a modificare tratte e cancellare voli per il prossimo futuro a causa di questo caso eccezionale ma non vi è solo questo, per una compagnia famosa vi è anche un altro problema importante da gestire.

La mancanza di carburante e i problemi per gli aerei

La crisi del kerosene che sta imperversando in ogni aereoporto europeo è al centro delle agende delle compagnie aeree che si ritrovano in difficoltà nella pianificiazione delle tratte future.

Infatti anche la vacanza sta diventando un problema perché non vi è certezza del volo prenotato poiché se non si troverà un accordo tra USA ed Iran risulterà davvero diffcile volare alla volta di località esotiche o mete vacanziere.

Tuttavia quello che ha colpito una nota compagnia di voli low-cost è davvero assurdo e preoccupante allo stesso tempo e no, la benzina o il kerosene non sono i protagonisti.

Ryanair cancella i voli per malta: il sistema di controllo è lento

Ryanair ha tra le sue tratte di maggior successo Malta, nota nazione dove si parla inglese e che è meta di vacanza per molti turisti di origine inglese che dovendo entrare nello spazio Shengen sono costretti ai controlli di routine.

Questi controlli di routine, come riporta Fanpage.it inizialmente manuali, attraverso la timbratura sul passaporto, sono stati da poco sostituiti da un sistema elettronico, il sistema EES che in pratica scansiona a livello biometrico i passeggeri evitando la vecchia procedura.

Tutto suonerebbe come positivo, se non fosse che questi controlli, complice il traffico turistico che è iniziato ad aumentare, causano code fino a 40 minuti per i voli diretti a Malta. Di qui la minaccia di cancellare tutti i voli da e verso l’isola.

La speranza è che il monito della compagnia aerea possa far velocizzare la procedura così da non costringere nessuno a vedere questa meta cancellata dal tabellone sino a che la situazione non migliori. Le prossime settimane saranno decisive per uno sviluppo di quello che è diventato un caso a tutti gli effetti.