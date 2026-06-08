A Ceccano, in provincia di Frosinone, sono in corso momenti di forte apprensione per la scomparsa di una ragazzina di 12 anni, allontanatasi da casa senza lasciare tracce nella giornata di domenica 7 giugno. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche e la comunità si è mobilitata per contribuire al suo ritrovamento, diffondendo appelli e segnalazioni.

Scomparsa a Ceccano la 12enne Valeria Movchan: l’appello disperato della famiglia

Cresce la preoccupazione a Ceccano per la scomparsa di Valeria Movchan, una ragazzina di 12 anni di origini ucraine. Secondo quanto riportato dai familiari, l’adolescente si sarebbe allontanata dalla casa in cui vive con i nonni nella giornata di domenica 7 giugno, senza portare con sé effetti personali.

Da quel momento non si hanno più sue notizie.

Valeria è alta circa 1,60 metri, ha un peso di circa 45 chilogrammi e i capelli biondi. Come riportato da Repubblica, dalle informazioni raccolte dopo la denuncia, sarebbe emerso che negli ultimi tempi la 12enne avesse espresso il desiderio di raggiungere il padre in Ucraina; tra le ipotesi degli inquirenti viene quindi considerata anche quella di un allontanamento volontario collegato a questa volontà.

Scomparsa a Ceccano la 12enne Valeria Movchan: ricerche oltre i confini nazionali

Le operazioni di ricerca sono state ulteriormente intensificate con il coinvolgimento di Carabinieri, Polizia di Stato e Polfer, che hanno diffuso la segnalazione anche oltre i confini nazionali per ampliare il raggio delle verifiche. In Prefettura a Frosinone sarebbe stato attivato il protocollo previsto per i casi di persone scomparse, con il coordinamento delle attività sul territorio. Anche la comunità locale è in allarme e la notizia si è diffusa rapidamente attraverso social e canali informativi.

Le forze dell’ordine invitano chiunque disponga di elementi utili a contattare immediatamente il numero di emergenza 112 o le stazioni competenti, sottolineando l’importanza della collaborazione dei cittadini per favorire il ritrovamento.