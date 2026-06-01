Sono ore di ansia e paura a Medolago, in provincia di Bergamo. Da ieri sera, domenica 31 maggio 2026, una ragazza di soli 14 anni è scomparsa. Le ricerche sono in corso nel fiume Adda. I dettagli.

Ore di paura a Medolago, 14enne scomparsa nel fiume Adda

Nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio 2026, una ragazza di appena 14 anni è scomparsa da Medolago, in provincia di Bergamo.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, a dara l’allarme sarebbero stati i suoi amici, con lei a una festa in spiaggia. Le ricerche sono subito partite e sono proseguite tutta la notte nel fiume Adda.

Scomparsa nel fiume Adda, ore d’ansia per una 14enne: ricerche serrate

Tutta la notte sono andate avanti le ricerche della ragazzina di 14 anni che nella tarda serata di ieri, domenica 31 maggio 2026, è scomparsa nel fiume Adda dopo una festa in spiaggia.

A dare l’allarme gli amici che erano con lei. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che i vigili del fuoco, con tanto di droni. La giovane sarebbe di origini ecuadoriane. Dopo una notte di ricerche serrate, questa mattina le ricerche sono state sospese, la ragazzina starebbe bene e si troverebbe a Bergamo.